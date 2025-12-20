Cserben hagyta áldozatát a hondás ámokfutó Balatonalmádiban + videó

A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki – a vád szerint 2025 áprilisában Balatonalmádiban balesetet okozott, majd megállás nélkül továbbhajtott. A 47 éves elkövető ittasan, a megengedett sebességet túllépve vezette Honda Civicjét és előzte meg vele a kamerás kocsit (már az is necces helyzet volt), azonban a forgalmi sávjába visszatérve már nem tudta tartani a követési távolságot az előtte szabályosan közlekedő másik járművel, és annak hátulról nekiütközött.

Bár a balesetben nem történt személyi sérülés, de annak lehetősége fennállt. Az ütközést észlelő vádlott az ütközés ellenére nem állt meg, és nem győződött meg arról, hogy mindenki megúszta. Végül pár kilométerrel arrébb, az úttestről letérve egy kerítésoszlopnak ütközött, majd az öreg Honda Civicet otthagyva gyalog távozott.

A vád tárgya ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége és cserben hagyás. Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.