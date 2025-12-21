Eljött az év legrövidebb napja, és ez az időjáráson is meglátszik + videó

A nap folyamán fokozatosan javulnak a látási viszonyok, de még így is nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű, legfeljebb kevés helyen szakadozhat átmenetileg a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Fotó: met.hu

Helyenként szitálás, északkeleten akár kisebb eső is előfordulhat.

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron és a Bakony térségében olykor előfordulhatnak élénk széllökések.

Estére újra romlanak a látási viszonyok, helyenként köd kialakulására kell számítani.

Szitálás, a fagypont alatti tájakon ónos szitálás is előfordulhat.

A hőmérséklet alig változik, napközben 2 és 8 fok között alakul.

Milyen idő lesz karácsonykor?

Hétfőn a Tiszántúlon néhol felszakadozhat a hidegpárna, megélénkül a délkeleti szél. Máshol marad a borús, párás idő, szitálás, kisebb eső is lehet. A hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.

Kedden borult időre van kilátás, délnyugat felől egyre többfelé esővel, szitálással. A szél északkeletire fordul és megélénkül. A csúcsérték 6 fok körül valószínű.

Szenteste napján délnyugat felől további nedves levegő érkezik hazánk térségébe, északkelet felől lassan szivárog a hideg levegő. Ezért többfelé lehet csapadék: nagyrészt eső, de

a hegyekben és az Alpokalján havazás, havas eső is lehet.

Néhol meg is erősödhet az északkeleti szél. A hőmérséklet 1 és 7 fok közé csökken.

Karácsony első napján túlnyomóan borult lesz az ég, és szórványosan további csapadék várható, ami eső, havas eső lehet, de a hegyekben továbbra is havazhat. Délután 3 fok valószínű.

