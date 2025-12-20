Mindenkit meglep ez a koreai kisautó, és nem csak az árával - Hyundai Inster teszt

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Hyundai az elektromos hajtások egyik legnagyobb szakértője a nem prémium márkák közül, a koreai gyártó a társmárkájával, a Kiával szinte minden szegmensben kínál villanyautó-alternatívát a belső égésű motorral hajtottak mellé, ráadásul ezek többsége a dedikált, 800 voltos platform miatt kevés kompromisszumot követel a vásárlóktól, és a töltési sebességben, áramfogyasztásban, hatótávban, kétirányú töltésben is az élvonalat képviselik. Ráadásul eddig csak a Hyundai-nak sikerült olyan elektromos autót alkotnia, amely vezetési élményben a legjobb benzinesekkel is felveszi a versenyt, nem véletlen, hogy már a Porsche is azt tervezi, hogy lemásolja az Ioniq 5 N legnagyobb újítását, a szimulált, manuálisan is használható sebességváltót, amelytől a vezető úgy érzi, benzines sportautót vezet.

A hossza 23, a tengelytávja 18 centivel hosszabb, mint a Koreában árult Casperé

Fotó: Stefler Balázs

Szinte csak az olcsó, városi kisautók szegmensében nem volt eddig elektromos Hyundai, de az Insterrel végre ezt is kipipálhatták.

Ez a modell viszont nem új fejlesztés eredménye, úgy jött létre, hogy vették a Dél-Koreában 2021 óta kapható, az alacsony adózású helyi „kei car” kategóriába tartozó Caspert, kidobták belőle a benzinmotort, és némileg átalakították a karosszériáját – 23 centivel nyújtották meg és 1,5 centivel szélesítették ki –, hogy elférjen benne az akkumulátor, és elfogadható lábteret biztosítson a hátsó utasoknak is.

Hogy néz ki?

Hátulról is karakteres a megjelenés a rejtett kilincseknek, a széles kerékjáratoknak és a „parametrikus pixel” lámpáknak köszönhetően

Fotó: Stefler Balázs

Hiába növelték meg a Casperhez képest,

3,82 méteres hosszával és 1,61 méteres szélességével Európában még így is a miniautók közé sorolandó

az Inster, a 2026-ban érkező Renault Twingo IV például csak három centivel rövidebb, de közel tíz centivel alacsonyabb és szélesebb nála, és a tengelytávja is 16 centivel hosszabb. A Hyundai tehát rövid, keskeny és magas, amiből nem nehéz kitalálni, hogy nagyrészt városi használatra szánták a tervezői. Szerencsére a formaterv jól sikerült, a karakteres, kedves arcával az Inster kitűnik a tömegből, és a vajszínű fényezés is jól áll neki. A fényszórók és nappali fények a kerek, lenti lámpafészkekben kaptak helyet, a pixeles irányjelzők fölöttük szemöldöknek tűnnek az arcon. Számos érdekes részletet lehet még fellelni a karosszérián a kagyló alakú motorháztetőtől a kiszélesített kerékjáratokon át a pókszemekre hasonlító pixeles hátsó lámpákig. Jópofák a négyküllős felnik, amelyek visszafogott, 15 colos méretűek, így szinte elvesznek a nagy, fekete kerékjáratokban.