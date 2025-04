Erről kellene szólnia a villanyautózásnak! - Hyundai Inster menetpróba (top5)

Miközben a bő 400 lóerős, 2,5 tonnás elektromos modellekkel Dunát lehetne rekeszteni, roppant ellentmondásos, hogy pont a miniautók kategóriájában alig van választék villamos hajtású modellekből. Ezért is örvendetes, ha egy gyártó beszáll ebbe a szegmensbe:

a Hyundai egy formai értelemben egyedi, ám összességében roppant racionális csomaggal igyekszik magára terelni a figyelmet.

Mivel a modell alapára befért a 10 milliós lélektani küszöb alá (9 999 000 Ft-tól kapható), jogos az importőr optimizmusa a piaci bevezetéskor.

1. Az Ioniq modellek mintájára

Egy ideje már megszoktuk a Hyundaitól, hogy a dizájn terén nagyon bátrak. Lényegében olyan autókat is sorozatgyártásba mernek küldeni, amelyek a bevállalósság terén inkább a koncepcióautókat idézik. Így van ez az Insterrel is, a 3,8 méter hosszú típus hozza az elektromos Hyundaiok, érdekes részletmegoldásait - miniautó létére kifejezetten feltűnő jelenség. Mivel az egész autóipar SUV-lázban ég, az újdonságból Cross néven szabadidő-autós köntösbe csomagolt változatot is készítenek, amely tetőcsomagtartójával elsőre egy pöttöm expedíciós járműnek néz ki.

A Cross kivitel igazi színfoltnak ígérkezik a piacon

Fotó: Hyundai

2. Ismerjük egymást valahonnan

Bár friss modellről van szó, az autóba ülve déjá vu érzésünk lehet, ugyanis a legtöbb részlet (kapcsolók, műszeregység stb.) jól bevált darabként érkezett nagyobb Hyundaiokból. Ugyan a kormányoszlop alsó részére helyezett előválasztó kar itt sem feltétlenül szerencsés (termetesebb vezetőnek kicsit útban van), otthonos a kis Inster, leginkább a szín- és anyaghasználat miatt. Mivel a márkának roppant fontos a fenntarthatóság, nem meglepő, hogy az utastérben újrahasznosított PET-szálakból készült anyagok is megjelennek.

A műszerfal és a kapcsolók mind jól bevált, ismert elemek

Fotó: Hyundai

3. Kicsi autó, nagy tengelytáv

3,8 méteres hosszával a miniautók szegmensében a nagyobbak közé tartozik az Inster, ám meglepő, hogy 180 centis testmagasság felett is elegendő a hátsó lábtér. Ennek oka a 2580 mm-es tengelytávolság, amivel egyértelműen felfelé lóg ki az átlagból az újdonság, például egy bő 4 méteres Corsának vagy Yarisnak ennél kisebb a tengelytávja. A jövevény alapból négyszemélyes konfigurációban érkezik, akinek szüksége van az öt férőhelyre, annak be kell ruházni a 900 000 Ft-os pluszt kóstáló Prime felszereltségre.

Miniautó létére több mint korrekt az Inster helykínálata

Fotó: Hyundai

4. Melyik, kinek passzol?

A vásárlók kétféle technika közül választhatnak, a bázismodellben 42 kWh kapacitású a telep, míg a hajtómotor 97 lóerős. Akinek kevés a 327 kilométeres hatótávolság, annak a 49 kWh-s akkumulátorral ellátott, 115 lovas kivitel lehet ideális, ugyanis itt már 370 kilométer is megtehető két töltés között.

A fedélzeti töltő 11 kW-os, míg villámtöltésre 120 kW-tal van lehetőség,

ám aki hatékonyabbá szeretné tenni autóját, annak 500 000 Ft-ot kell fizetnie a hőszivattyúért és az akkufűtésért. A Hyundai több villanyautójához hasonlóan megfelelő adapterrel teljesítmény-leadásra is használható az akkumulátor (pl. kempingezésnél).

A 97 lóerős verziónak 140, a 115 lovasnak 150 km/óra a csúcssebessége

Fotó: Hyundai

5. Kényelemre hangolva

Az 1,3 tonnás testet a 97 lóerős villanymotor is magabiztosan mozgatja, így az Inster tipikusan az az autó, amely városban lámpák között kifejezetten gyorsan éri el az 50 km/órás tempót. Persze a sportosság távol áll tőle, tempósabb kanyarvételnél dől a karosszéria, ugyanakkor a puha futómű jótékony hatása a meglepően komfortos rugózás. A 15 colos felniken guruló alapmodell és a 17 colos keréktárcsákkal büszkélkedő csúcsváltozat a miniautók mezőnyében egyértelműen a kényelmesebbek közé tartozik.