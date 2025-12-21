brüsszelhírszerző szolgálatSzergej Nariskin

„Európa lemaradt a globális térben”

Az orosz Szövetségi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője szerint az EU politikai és társadalmi rendszere komoly kihívásokkal szembesül az oroszellenes politika következményeként. Nariskin rámutatott, hogy az unió lemaradt a globális politika változásaihoz képest, és a belső kohézió gyengülése mellett nemzetközi befolyása is csökken.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 6:47
Szergej Nariskin
Szergej Nariskin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz Szövetségi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője figyelmeztetett: az EU politikai és társadalmi rendszere komoly nehézségekkel néz szembe az oroszellenes politika következményeként. Nariskin szerint a kontinens hanyatlása várható, ha Brüsszel és az Egyesült Királyság irányvonala folytatódik.

Nariskin szerint a kontinens hanyatlása várható
Nariskin szerint a kontinens hanyatlása várható. Fotó: AFP

Szergej Nariskin rámutatott, hogy az unió nem ismerte fel időben a globális politika változásait, így lemaradt más kulcsfontosságú szereplőkhöz, köztük az Egyesült Államokhoz képest.

A politikai és társadalmi hanyatlás már most érzékelhető, a gazdasági és politikai kihívások pedig csökkentik az európai integráció vonzerejét. A russzofóbia hatása jelentős az EU helyzetére és nemzetközi megítélésére, ami az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája szerint is megfigyelhető. Nariskin szerint a politikai döntések és szankciók a belső kohézió gyengülését és a nemzetközi befolyás csökkenését okozzák, ezért a kontinens országainak figyelembe kell venniük a geopolitikai és gazdasági következményeket. 

Borítókép: Szergej Nariskin (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekerőszak

Adventben, a gonosz markában

Kondor Katalin avatarja

Nincsenek okos és hiteles párbeszédek, van viszont erőszak és vannak fegyverek. Minden nap.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu