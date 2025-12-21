Az orosz Szövetségi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője figyelmeztetett: az EU politikai és társadalmi rendszere komoly nehézségekkel néz szembe az oroszellenes politika következményeként. Nariskin szerint a kontinens hanyatlása várható, ha Brüsszel és az Egyesült Királyság irányvonala folytatódik.
„Európa lemaradt a globális térben”
Az orosz Szövetségi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője szerint az EU politikai és társadalmi rendszere komoly kihívásokkal szembesül az oroszellenes politika következményeként. Nariskin rámutatott, hogy az unió lemaradt a globális politika változásaihoz képest, és a belső kohézió gyengülése mellett nemzetközi befolyása is csökken.
Szergej Nariskin rámutatott, hogy az unió nem ismerte fel időben a globális politika változásait, így lemaradt más kulcsfontosságú szereplőkhöz, köztük az Egyesült Államokhoz képest.
A politikai és társadalmi hanyatlás már most érzékelhető, a gazdasági és politikai kihívások pedig csökkentik az európai integráció vonzerejét. A russzofóbia hatása jelentős az EU helyzetére és nemzetközi megítélésére, ami az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája szerint is megfigyelhető. Nariskin szerint a politikai döntések és szankciók a belső kohézió gyengülését és a nemzetközi befolyás csökkenését okozzák, ezért a kontinens országainak figyelembe kell venniük a geopolitikai és gazdasági következményeket.
Borítókép: Szergej Nariskin (Fotó:AFP)
