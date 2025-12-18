Háborús őrület Brüsszelben: gazdák tüntettek, Orbán Viktor védi a békét – napi összefoglaló

A magyar miniszterelnök szerint Brüsszel őrült ötletekkel próbálja folytatni a konfliktust, miközben a magyar cél világos: kívül tartani az országot a háborún és megvédeni a magyar családokat. Kitért rá, hogy győzelmet arattak az előkészítő tárgyalások során, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása elesett, ezzel azt érték el, hogy Brüsszel nem küldött nyílt hadüzenetet Moszkvának.

Káosz Brüsszelben, könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen Fotó: AFP

Orbán Viktor: Az uniós terv felér egy hadüzenettel

Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcs előtt úgy fogalmazott, hogy az alaphelyzet az, hogy van két ország, amely háborúban áll egymással, Oroszország és Ukrajna, emellett itt van az Európai Unió, amely azt tervezi, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elveszi, és odaadja a másik háborúzó félnek. A kormányfő szerint ez nem más, mint hadüzenet. Hangsúlyozta: túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk vagy mandátumunk van, és az Európai Uniónak ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békéért kellene dolgozni.

A belga fővárosban káoszba torkollt a nagyszabású gazdatüntetés az uniós csúcs margóján. Magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el a brüsszeli utcákat, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban.

A rendőrség könnygázt is bevetett a tüntetők ellen.

A gazdák úgy nyilatkoztak, hogy Brüsszel rendesen kiszúrt velük, és érzik, hogy a tervezett reformok veszélyeztetik a vidéki családi gazdaságok jövőjét.