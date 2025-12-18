Brüsszelorosz vagyongazdatüntetésEurópai Bizottságukrajna támogatásOrbán Viktoruniós csúcsUrsula von der Leyenorosz-ukrán háború

Háborús őrület Brüsszelben: gazdák tüntettek, Orbán Viktor védi a békét – napi összefoglaló

Brüsszelben csütörtökön drámai események zajlottak: miközben tízezer európai gazda tüntetett traktorokkal az agrárpolitika ellen és a rendőrség könnygázt vetett be ellenük, bent az uniós csúcson arról vitatkoztak a vezetők, hogyan finanszírozzák tovább az orosz–ukrán háborút. Orbán Viktor egyértelművé tette: Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez, és a befagyasztott orosz vagyon elvétele hadüzenettel érne fel.

Sebők Barbara
2025. 12. 18. 23:59
Háborús őrület Brüsszelben: gazdák tüntettek, Orbán Viktor védi a békét Forrás: AFP
A magyar miniszterelnök szerint Brüsszel őrült ötletekkel próbálja folytatni a konfliktust, miközben a magyar cél világos: kívül tartani az országot a háborún és megvédeni a magyar családokat. Kitért rá, hogy győzelmet arattak az előkészítő tárgyalások során, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása elesett, ezzel azt érték el, hogy Brüsszel nem küldött nyílt hadüzenetet Moszkvának. 

Brüsszelben még mindig tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt
Káosz Brüsszelben, könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen Fotó: AFP

Orbán Viktor: Az uniós terv felér egy hadüzenettel

Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcs előtt úgy fogalmazott, hogy az alaphelyzet az, hogy van két ország, amely háborúban áll egymással, Oroszország és Ukrajna, emellett itt van az Európai Unió, amely azt tervezi, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elveszi, és odaadja a másik háborúzó félnek. A kormányfő szerint ez nem más, mint hadüzenet. Hangsúlyozta: túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk vagy mandátumunk van, és az Európai Uniónak ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békéért kellene dolgozni.

Káosz Brüsszelben, könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen

A belga fővárosban káoszba torkollt a nagyszabású gazdatüntetés az uniós csúcs margóján. Magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el a brüsszeli utcákat, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban. 

A rendőrség könnygázt is bevetett a tüntetők ellen.

A gazdák úgy nyilatkoztak, hogy Brüsszel rendesen kiszúrt velük, és érzik, hogy a tervezett reformok veszélyeztetik a vidéki családi gazdaságok jövőjét. 

Farmers stand in front of tractors near the European Parliament, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and trade agreements such as the Mercosur, in Brussels, on December 18, 2025, organised by Copa-Cogeca, the main association representing farmers and agricultural cooperatives in the EU. EU Farmers, particularly in France, worry the Mercosur deal -- which will be discussed at the EU leaders meeting -- will see them undercut by a flow of cheaper goods from agricultural giant Brazil and its neighbours. They also oppose plans put forward by the European Commission to overhaul the 27-nation bloc's huge farming subsidies, fearing less money will flow their way. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
1/25 Soha nem látott méretű gazdatüntetés Brüsszelben

Magyar gazdák is tüntettek Brüsszelben

Brüsszelben több mint száz magyar gazda vett részt a közel tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen, amelyet uniós agrárszervezetek szerveztek. 

A demonstrálók az agrártámogatások tervezett csökkentése, a Közös Agrárpolitika átalakítása, valamint az Ukrajnával és a Mercosur-országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodások ellen tiltakoztak. 

A gazdák szerint az Európai Bizottság egyeztetés és hatástanulmányok nélkül készül döntéseket hozni, ami veszélyezteti az európai mezőgazdaságot és az élelmiszerbiztonságot. Tiltakozásukat azzal zárták: nem engedik, hogy Brüsszel tönkretegye az agráriumot.

Nagy István is reagált

Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormányra a gazdák mindig számíthatnak, és támogatják a Brüsszel elleni küzdelmeiket. A miniszter kifejtette: az Európai Bizottság több mint húsz százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, miközben kétes minőségű élelmiszerekkel árasztaná el az uniós piacokat. 

Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné és azt Ukrajnának adná és emellett az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetné. Ez térdre kényszerítené az európai agráriumot és csődbe vinné a gazdákat.

Ursula von der Leyen két háborús javaslattal készült

Két finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026-2027-es időszakra. Az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, annak terhére történő hitelfelvétellel, a másik lehetőség az úgynevezett jóvátételi hitel. Az állam- és kormányfők az ülésen intenzív tárgyalásokat folytatnak arról, melyik megoldást alkalmazzák. 

Von der Leyen és az Európai Tanács elnöke egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie.

Brüsszel újra átírja a szabályokat, hogy megkerüljék Budapestet és Pozsonyt
Ursula von der Leyen két háborús javaslattal készült Fotó: AFP

A Tisza megszavazta

Az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadták azt a javaslatot, amely Ukrajna további támogatását sürgeti. A szavazás során kiderült, hogy a Tisza Párt képviselői megszavazták a háborúpárti indítványt, ezzel is jelezve, hogy álláspontjuk eltér a magyar kormány békepárti politikájától. Ez a szavazás újabb bizonyítéka annak, hogy alapvető különbségek vannak a hazai politikai erők között a háború és béke kérdésében.

A háborúpárti Weber az X-en üzenget, mit kell tennie Európának

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke közösségi oldalán azt követelte, hogy az Európai Uniónak ki kell állnia Ukrajna mellett. 

Kijelentette: Putyin háborús bűnös, és a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására kell felhasználni. 

Weber szerint itt az ideje, hogy Európa saját védelmébe fektessen, fejlessze az uniós képességeket, és egy európai hadsereg felé haladjon. A megszólalás jól mutatja, hogy az uniós vezetők egyre nyíltabban beszélnek a háborús felkészülésről, miközben Európát egyre közelebb sodorják egy fegyveres konfliktushoz.

A magyar cél világos: kívül tartani Magyarországot a háborún

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs margóján a Harcosok klubjában üzent. Kiemelte, hogy fontos tárgyalások lesznek a belga fővárosban, és hosszú menet vár rájuk, de a magyar cél világos: kívül tartani Magyarországot a háborún és a háború finanszírozásán is. 

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Brüsszelben őrült ötletek születnek, a háborút nem megállítani akarják, hanem folytatni. 

Kitért rá, hogy győzelmet arattak az előkészítő tárgyalások során, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása elesett, ezzel azt érték el, hogy Brüsszel nem küldött nyílt hadüzenetet Moszkvának. Ugyanakkor nem támogatnak olyan közös hitelfelvételt sem, amely generációkra eladósítaná a magyarokat Ukrajnáért.

Orbán Viktor: Nem a háborút, hanem a békét kell finanszírozni

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont szerint a magyarok pénzére Magyarországon, a magyar családoknál van szükség. A miniszterelnök leszögezte: 

A háború öl, rombol, a béke épít. A háború drága, a béke olcsó. Brüsszel mégis a háborút választja, Magyarország pedig újra és újra a békét.

Mráz Ágoston: A magyarok többsége elutasítja Ukrajna további finanszírozását

A Nézőpont Intézet kutatásai szerint a magyar társadalom többsége elutasítja Ukrajna további finanszírozását és a háborús eszkalációt. Az emberek egyre inkább látják, hogy Brüsszel döntései nem szolgálják a béke ügyét, hanem a konfliktus elhúzódását eredményezik. 

A brüsszeli döntés veszélyt jelent a rezsivédelemre

Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy a brüsszeli döntések veszélyt jelenthetnek a magyar rezsivédelemre is. 

Ha Magyarország kénytelen lenne részt venni a háború finanszírozásában, az súlyos gazdasági következményekkel járna, amelyek a magyar családok rezsiköltségeit is érintenék. 

A miniszterelnök egyértelművé tette: mindent meg fog tenni azért, hogy megvédje a magyar családokat a brüsszeli döntések negatív hatásaitól.

Dömötör Csaba: Háborús mánia az Európai Parlamentben

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Európai Parlament plenáris üléséről számolt be, ahol szerinte háborús mánia uralkodik. Az EP képviselői többsége továbbra is Ukrajna feltétel nélküli támogatását szorgalmazza, és nem hajlandó belátni a béketárgyalások szükségességét. Az államtitkár szerint ez az álláspont nem csak veszélyes, hanem felelőtlen is, mivel tovább mélyíti a válságot és távolítja el a béke lehetőségét.

Orbán Viktor: Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez

A magyar miniszterelnök világossá tette Brüsszelben: Magyarország nem fog asszisztálni a háború pénzeléséhez. 

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának elutasítása már az első lépés volt ebben az irányban. 

Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak a békemegoldáson kellene dolgoznia, nem pedig azon, hogyan finanszírozza tovább a háborút. Magyarország következetesen kitart amellett, hogy nem vesz részt olyan döntésekben, amelyek a konfliktus eszkalációjához vezethetnek.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Antonio Costa (Fotó: AFP)

