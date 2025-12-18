A magyarok többsége elutasítja Ukrajna jövőbeli finanszírozásának mindhárom EB-tervét

Utalt arra is, a felmérés szerint a Fidesz szavazóinak elsöprő többsége mindhárom kérdésben elutasító Ukrajna finanszírozásának mindhárom modelljével, a Tisza szavazói tagállami költségvetésekből vagy a zárolt orosz vagyon terhére támogatnák Ukrajnát, egyedül a közös uniós hitel felvételével nem értenek egyet.

A szakember ezzel kapcsolatban megjegyezte: a Tisza Párt ne akarja a magyar költségvetés kifosztását, mert „a választók, amikor rájönnek, hogy ennek mi az ára, akkor el fognak fordulni tőle”.

A Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában elmondta:

az orosz vagyon befagyasztásáról szóló egész brüsszeli javaslat „bajba került”, megbomlott a tagállamok egysége, mert Orbán Viktor, nagyon ügyes tárgyalási stratégiát követve, szövetségeseket keresett, valamint kijózanított olyan tagállamokat, akik nem ismerték fel a saját érdekeiket.

Egyhangúan lehetett volna a szankciók keretében az orosz vagyon befagyasztásáról dönteni, és azt mondták, hogy mivel nincs meg az egyhangúság, akkor legyen inkább minősített többség, de ilyet nem lehet csinálni egy állítólag jogállami feltételekkel működő Európai Unióban – hangoztatta Mráz Ágoston Sámuel, megjegyezve, ez egy nagyon kellemetlen és elfogadhatatlan fejlemény, amit Brüsszel Ukrajna támogatásának érdekében tesz.

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: MTI)