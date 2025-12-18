A háborúpárti Weber az X-en üzenget, mit kell tennie Európának

Háborúba menne Európa

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy strasbourgi beszédében úgy fogalmazott, hogy Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelmekben, ami indokolttá teszi az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását, valamint a katonai felkészültség további erősítését.

Manfred Weber korábban ennél is tovább ment álláspontjában. Az Európai Néppárt elnöke szerint az Európai Uniónak akár katonai fellépésre is készen kell állnia Oroszországgal szemben, és további védelmi kiadásnövelést sürgetett. Weber hangsúlyozta:

Európának elrettentő erőt kell kiépítenie ahhoz, hogy képes legyen megvédeni magát, miközben kiemelte, hogy az általa vezetett politikai közösség Ukrajna támogatását és a jogállamiságot alapértéknek tekinti.

Nemcsak politikai, hanem katonai vezetők is egyre súlyosabb figyelmeztetéseket fogalmaznak meg. Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke rendkívüli nyilatkozatban arról beszélt, hogy a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra. A tábornok szerint erről a lakosságot sem lehet tovább félrevezetni vagy hallgatásban tartani.