Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Uniónak ki kell állnia Ukrajna mellett.
A háborúpárti Weber az X-en üzenget, mit kell tennie Európának
Manfred Weber a befagyasztott orosz vagyon felhasználását és Ukrajna további támogatását sürgette az X-en.
Európának előre kell lépnie. Ki kell állnunk Ukrajna mellett: Putyin háborús bűnös, a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására kell felhasználni. Itt az ideje, hogy Európa saját védelmébe fektessen, fejlessze az uniós képességeket, és egy európai hadsereg felé haladjon. Európának a világban is egységes hangon kell megszólalnia
– írta az X-en.
Manfred Weber megszólalása jól mutatja, hogy az uniós vezetők egyre nyíltabban beszélnek a háborús felkészülésről, miközben Európát egyre közelebb sodorják egy fegyveres konfliktushoz.
Háborúba menne Európa
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy strasbourgi beszédében úgy fogalmazott, hogy Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelmekben, ami indokolttá teszi az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását, valamint a katonai felkészültség további erősítését.
Manfred Weber korábban ennél is tovább ment álláspontjában. Az Európai Néppárt elnöke szerint az Európai Uniónak akár katonai fellépésre is készen kell állnia Oroszországgal szemben, és további védelmi kiadásnövelést sürgetett. Weber hangsúlyozta:
Európának elrettentő erőt kell kiépítenie ahhoz, hogy képes legyen megvédeni magát, miközben kiemelte, hogy az általa vezetett politikai közösség Ukrajna támogatását és a jogállamiságot alapértéknek tekinti.
Nemcsak politikai, hanem katonai vezetők is egyre súlyosabb figyelmeztetéseket fogalmaznak meg. Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke rendkívüli nyilatkozatban arról beszélt, hogy a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra. A tábornok szerint erről a lakosságot sem lehet tovább félrevezetni vagy hallgatásban tartani.
Mandon beszédének legsokkolóbb része az volt, amikor kijelentette:
Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.
Hasonló hangvételű figyelmeztetést fogalmazott meg Al Carns brit védelmi miniszter is az új brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (MIS) elindításakor.
Carns szerint a háború árnyéka már Európa ajtaján kopogtat, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO szövetségeseinek fel kell készülniük a megfelelő válaszlépésekre.
Úgy fogalmazott: Európa már nem választott háborúkkal, hanem szükségszerű konfliktusokkal néz szembe, amelyek súlyos emberáldozatokkal járhatnak.
Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)
