Az új brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (MIS) elindításakor Al Carns védelmi miniszter úgy fogalmazott: a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO szövetségeseinek fel kell készülniük a megfelelő válaszlépésekre. Carns szerint Európa már nem választott háborúkkal, hanem szükségszerű háborúkkal néz szembe, amelyek súlyos emberáldozatokkal járhatnak, példaként Oroszország Ukrajna elleni invázióját említve – számolt be az Origo.
Óriási a baj: Európa a háború előszobájába lépett
A brit katonai vezetők arra figyelmeztettek, hogy Európának fel kell készülnie a közvetlen környezetében zajló háborúra, miközben példátlan szintű fenyegetésekről számoltak be, amelyek az Egyesült Királyság fegyveres erőit érik.
Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője ugyanazon az eseményen, a Királyi Légierő wytoni bázisán arról számolt be, hogy az elmúlt egy évben több mint ötven százalékkal nőtt az ellenséges hírszerzési tevékenység a brit katonai személyzet és létesítmények ellen, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről
– írja a Politico.
Az Anglia keleti részén, Cambridgeshire megyében található RAF Wyton bázis ad majd otthont az új, egységes hírszerző szolgálatnak, amely már jelenleg is a Pathfinder nevű központnak ad helyet – ez a világ legnagyobb „Five Eyes” hírszerzési csomópontja.
Az MIS a Királyi Haditengerészet, a brit hadsereg és a Királyi Légierő egységeit fogja össze annak érdekében, hogy felgyorsítsa az információk megosztását, összhangban az idei Stratégiai védelmi felülvizsgálat ajánlásaival.
A szolgálat egy új védelmi ellenhírszerzési egységnek is helyet ad majd, amelynek feladata a fegyveres erők, valamint azok eszközeinek és rendszereinek megóvása a külföldi beavatkozásokkal szemben.
A wytoni állomány műholdfelvételekből, drónok által rögzített videóanyagokból, valamint a terepen dolgozó ügynökök által gyűjtött információkból származó adatokat is figyelemmel kíséri.
További Külföld híreink
A brit alsóház védelmi bizottságának nemrég nyilvánosságra hozott, lesújtó jelentését követően – amely az Egyesült Királyság háborús felkészültségét bírálta – Carns azzal érvelt, hogy a katonai hírszerzés átalakítása hozzájárul ahhoz, hogy az elrettentésünk teljes mértékben megkérdőjelezhetetlen legyen.
Carns hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a brit közvéleményt meggyőzzék az ellenséges államok által jelentett fenyegetések súlyáról.
További Külföld híreink
Mint fogalmazott, a minisztereknek biztosítaniuk kell, hogy a lakosság felismerje: a külföldi fenyegetések közvetlen hatással vannak az életmódjukra, a megélhetési költségekre, az élelmiszerárakra, az üzemanyagárakra és összességében az állami kiadásokra.
Figyelmeztetései visszhangra találnak Mark Rutte NATO-főtitkár szavaiban is, aki csütörtökön egy berlini beszédében úgy fogalmazott: – Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.
Borítókép: Európa háborúra készül (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lepra miatt kellett bezárni a szépségszalont
Romániában több mint négy évizede diagosztizálták az utolsó megbetegedést.
Deák Dániel: Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak
Brüsszel megkerülné az uniós jogot, hogy elvegye az orosz vagyont.
Idős férfit zaklattak Zelenszkij emberrablói + videó
Durva jelenetek Ukrajnában.
Marseille-ben már a gyerekek sincsenek biztonságban
A helyiek nap mint nap találkoznak az erőszak nyomaival.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lepra miatt kellett bezárni a szépségszalont
Romániában több mint négy évizede diagosztizálták az utolsó megbetegedést.
Deák Dániel: Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak
Brüsszel megkerülné az uniós jogot, hogy elvegye az orosz vagyont.
Idős férfit zaklattak Zelenszkij emberrablói + videó
Durva jelenetek Ukrajnában.
Marseille-ben már a gyerekek sincsenek biztonságban
A helyiek nap mint nap találkoznak az erőszak nyomaival.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!