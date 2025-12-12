háborúEurópaEgyesült Királyságfigyelmeztetés

Óriási a baj: Európa a háború előszobájába lépett

A brit katonai vezetők arra figyelmeztettek, hogy Európának fel kell készülnie a közvetlen környezetében zajló háborúra, miközben példátlan szintű fenyegetésekről számoltak be, amelyek az Egyesült Királyság fegyveres erőit érik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 9:47
Európa háborúra készül – Franciaország is katonai szolgálatot vezethet be Forrás: AFP
Az új brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (MIS) elindításakor Al Carns védelmi miniszter úgy fogalmazott: a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO szövetségeseinek fel kell készülniük a megfelelő válaszlépésekre. Carns szerint Európa már nem választott háborúkkal, hanem szükségszerű háborúkkal néz szembe, amelyek súlyos emberáldozatokkal járhatnak, példaként Oroszország Ukrajna elleni invázióját említve – számolt be az Origo.

Háború kopogtat Európa ajtaján (Fotó: AFP)
Háború kopogtat Európa ajtaján. Fotó: AFP

Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője ugyanazon az eseményen, a Királyi Légierő wytoni bázisán arról számolt be, hogy az elmúlt egy évben több mint ötven százalékkal nőtt az ellenséges hírszerzési tevékenység a brit katonai személyzet és létesítmények ellen, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről

 – írja a Politico.

Az Anglia keleti részén, Cambridgeshire megyében található RAF Wyton bázis ad majd otthont az új, egységes hírszerző szolgálatnak, amely már jelenleg is a Pathfinder nevű központnak ad helyet – ez a világ legnagyobb „Five Eyes” hírszerzési csomópontja.

Az MIS a Királyi Haditengerészet, a brit hadsereg és a Királyi Légierő egységeit fogja össze annak érdekében, hogy felgyorsítsa az információk megosztását, összhangban az idei Stratégiai védelmi felülvizsgálat ajánlásaival.

A szolgálat egy új védelmi ellenhírszerzési egységnek is helyet ad majd, amelynek feladata a fegyveres erők, valamint azok eszközeinek és rendszereinek megóvása a külföldi beavatkozásokkal szemben. 

A wytoni állomány műholdfelvételekből, drónok által rögzített videóanyagokból, valamint a terepen dolgozó ügynökök által gyűjtött információkból származó adatokat is figyelemmel kíséri.

A brit alsóház védelmi bizottságának nemrég nyilvánosságra hozott, lesújtó jelentését követően – amely az Egyesült Királyság háborús felkészültségét bírálta – Carns azzal érvelt, hogy a katonai hírszerzés átalakítása hozzájárul ahhoz, hogy az elrettentésünk teljes mértékben megkérdőjelezhetetlen legyen.

Carns hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a brit közvéleményt meggyőzzék az ellenséges államok által jelentett fenyegetések súlyáról.

Mint fogalmazott, a minisztereknek biztosítaniuk kell, hogy a lakosság felismerje: a külföldi fenyegetések közvetlen hatással vannak az életmódjukra, a megélhetési költségekre, az élelmiszerárakra, az üzemanyagárakra és összességében az állami kiadásokra.

Figyelmeztetései visszhangra találnak Mark Rutte NATO-főtitkár szavaiban is, aki csütörtökön egy berlini beszédében úgy fogalmazott: – Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.

 

Borítókép: Európa háborúra készül (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

