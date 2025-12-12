Óriási a baj: Európa a háború előszobájába lépett

Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője ugyanazon az eseményen, a Királyi Légierő wytoni bázisán arról számolt be, hogy az elmúlt egy évben több mint ötven százalékkal nőtt az ellenséges hírszerzési tevékenység a brit katonai személyzet és létesítmények ellen, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről

– írja a Politico.

Az Anglia keleti részén, Cambridgeshire megyében található RAF Wyton bázis ad majd otthont az új, egységes hírszerző szolgálatnak, amely már jelenleg is a Pathfinder nevű központnak ad helyet – ez a világ legnagyobb „Five Eyes” hírszerzési csomópontja.

Az MIS a Királyi Haditengerészet, a brit hadsereg és a Királyi Légierő egységeit fogja össze annak érdekében, hogy felgyorsítsa az információk megosztását, összhangban az idei Stratégiai védelmi felülvizsgálat ajánlásaival.

A szolgálat egy új védelmi ellenhírszerzési egységnek is helyet ad majd, amelynek feladata a fegyveres erők, valamint azok eszközeinek és rendszereinek megóvása a külföldi beavatkozásokkal szemben.

A wytoni állomány műholdfelvételekből, drónok által rögzített videóanyagokból, valamint a terepen dolgozó ügynökök által gyűjtött információkból származó adatokat is figyelemmel kíséri.