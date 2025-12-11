OroszországEurópaszabotázskampányFinancial Timesmerényletkísérletorosz-ukrán háborúeszkaláció

Látványos eszkaláció: kitört a rejtett orosz háború Európa ellen?

Nyugati hírszerzési források szerint a közelmúlt dróntámadásai, robbantási kísérletei és kritikus infrastruktúra elleni akciói nem véletlenszerű események, hanem egy tudatosan felépített műveletsor részei. A Financial Times értékelése alapján Moszkva hibrid fellépése már háborús logikát követő intenzitással zajlik, és olyan szintű eszkalációt jelent, amely közvetlen veszélyt hordoz Európa mindennapjaira és biztonságára nézve.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 1:02
Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Financial Times részletes riportja szerint 2024–2025-ben példátlanul kiterjedt szabotázshullám söpört végig Európán. A biztonsági szolgálatok olyan eseteket vizsgáltak, mint logisztikai központokban felrobbanó DHL-csomagok, vonatok kisiklatása, bevásárlóközpontok tervezett felgyújtása, vízkészletek megmérgezésére tett kísérletek, stratégiai vasúti hidak és kábelek feltérképezése, drónok megjelenése NATO-országok légtereiben – írja az Origo.

Európát a háborús környezetben egy eddig nem látott intenzitású szabotázskampány érte el a Financial Times értékelése szerint
Európát a háborús környezetben egy eddig nem látott intenzitású szabotázskampány érte el a Financial Times értékelése szerint.  Fotó: AFP

A tisztviselők attól tartanak a lap szerint, hogy Moszkva már nem opportunista módon, hanem egy előre megtervezett stratégia mentén hajt végre támadásokat. A Financail Timesnak nyilatkozó Oroszország-kutató, Keir Giles szerint a nyilvánosságra került esetek „csak a jéghegy csúcsát” jelentik.

Értelmetlenség másnak nevezni, mint ami valójában: hadviselés Európa ellen

 – mondta a szakértő.

Hírszerzési források szerint Moszkva ügynökei részletesen térképezik fel Európa kritikus infrastruktúráját, és „alvó szabotőröket” telepítenek a kontinens több országába.

A varsói–lublini vasútvonal elleni merényletkísérletet Donald Tusk lengyel miniszterelnök „példátlan szabotázsnak” nevezte. A vonatvezető csak az utolsó pillanatban tudott vészfékezni. A nyomozók az ügyet közvetlenül orosz megbízókhoz kötik – írja a FT.

Moszkva új fegyvere

A cikk szerint Oroszország a diplomáciai fedésű kémek tömeges kiutasítása után:

  • bűnözőket, bevándorlókat, online toborzott fiatal férfiakat használ fel,
  • kriptovalutával fizet,
  • Telegramon keresztül szervez „gig economy”-szerű hálózatot – olyan munkavállalókat toboroznak, akik egyszeri feladatokra vagy projektekre szerződnek,
  • a megbízottak sokszor azt sem tudják, kinek dolgoznak.

A módszer célja: olcsó, tagadható, tömeges műveletek végrehajtása.

Felmerült a megelőző csapások lehetősége

A NATO katonai bizottságának elnöke, Giuseppe Cavo Dragone admirális a Financial Timesnak úgy fogalmazott:

Sokkal erőteljesebb válaszokra van szükség, akár megelőző akciókra is.

A tagállamok azonban továbbra is megosztottak abban, hogy meddig szabad elmenni anélkül, hogy ők maguk válnának eszkaláció okozóivá.

Az elemzés szerint Moszkva szándéka az európai társadalmak megosztása, az intézmények hiteltelenítése, a politikai reakciók bénítása, a kritikus infrastruktúrák tesztelése, felkészülés egy esetleges jövőbeli konfliktusra.

A lap több hírszerzési forrást idéz, amelyek szerint a jelenlegi helyzet megfelel annak a „háború előtti szakasznak”, amelyet még a szovjet doktrína írt le.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Matteo Salvini: Nem áldozzuk fel az egészségügyet a háborúért

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu