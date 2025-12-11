Látványos eszkaláció: kitört a rejtett orosz háború Európa ellen?

A Financial Times részletes riportja szerint 2024–2025-ben példátlanul kiterjedt szabotázshullám söpört végig Európán. A biztonsági szolgálatok olyan eseteket vizsgáltak, mint logisztikai központokban felrobbanó DHL-csomagok, vonatok kisiklatása, bevásárlóközpontok tervezett felgyújtása, vízkészletek megmérgezésére tett kísérletek, stratégiai vasúti hidak és kábelek feltérképezése, drónok megjelenése NATO-országok légtereiben – írja az Origo.

Európát a háborús környezetben egy eddig nem látott intenzitású szabotázskampány érte el a Financial Times értékelése szerint. Fotó: AFP

A tisztviselők attól tartanak a lap szerint, hogy Moszkva már nem opportunista módon, hanem egy előre megtervezett stratégia mentén hajt végre támadásokat. A Financail Timesnak nyilatkozó Oroszország-kutató, Keir Giles szerint a nyilvánosságra került esetek „csak a jéghegy csúcsát” jelentik.

Értelmetlenség másnak nevezni, mint ami valójában: hadviselés Európa ellen

– mondta a szakértő.