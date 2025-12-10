Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Putyin könyörtelen lépése következik, dróntámadás rázta meg Moszkvát

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról számolt be, hogy az orosz légvédelem újabb ukrán drónt lőtt le, amely a főváros felé tartott. A jelentések szerint ez már a harmadik ilyen eszköz volt rövid időn belül, miközben az orosz védelmi minisztérium közölte: az éjszaka során összesen húsz drónt sikerült megsemmisíteniük.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 8:50
Egy dróntámadás után Krasznogorszkban Fotó: AFP
A Lenta.ru tudósítása szerint Szobjanyin Telegram-csatornáján jelentette be, hogy a légvédelem megállított egy Moszkva felé tartó ukrán drónt. Ez már a második eset volt ugyanazon a napon, és később a polgármester arról is beszámolt, hogy a légvédelmi rendszerek fél órán belül a harmadik támadó eszközt is megsemmisítették – írja az Origo.

Krasznogorszkban egy korábbi dróntámadás után
Krasznogorszkban egy korábbi dróntámadás után. Fotó: AFP

A mentőszolgálatok szakemberei megszervezték a helyszíni munkálatokat a drón roncsainál. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés – közölte a városvezetés.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz légvédelem összesen húsz ukrán drónt semmisített meg az éjszakai támadások során. 

Több régiót is célba vett Ukrajna: a Brjanszki, Kalugai, Belgorodi és Moszkvai területeket egyaránt érte ellenséges tevékenység.

A beszámolók szerint civil áldozatokról vagy jelentős károkról egyik helyszínről sem érkezett hír.

Korábban arról írtunk, hogy Harkov környékén orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen, megakadályozva a tartalékos egységek átcsoportosítását Kirilivka térségében. A művelet komoly fennakadásokat okozott az ukrán hadsereg logisztikájában, és jelentősen visszavetette frontvonalbeli előrenyomulási terveiket.

A RIA Novosztyi hírügynökség helyi biztonsági forrásaira hivatkozva azt írta, hogy megszakadt az ukrán tartalékos egységek szállítása a Hatnyenszkij szektorba. A források szerint az orosz vadászgépek az ukrán hadsereg 225. ezredének Limantól nyugatra indított ellentámadását is sikeresen visszaverték. Harkiv megye stratégiai jelentősége miatt a térség a Nyugat és az Észak csapatcsoportok felelősségi körébe tartozik. 

 

Borítókép: Egy dróntámadás után Krasznogorszkban (Fotó: AFP)

