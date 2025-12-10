Putyin könyörtelen lépése következik, dróntámadás rázta meg Moszkvát

A Lenta.ru tudósítása szerint Szobjanyin Telegram-csatornáján jelentette be, hogy a légvédelem megállított egy Moszkva felé tartó ukrán drónt. Ez már a második eset volt ugyanazon a napon, és később a polgármester arról is beszámolt, hogy a légvédelmi rendszerek fél órán belül a harmadik támadó eszközt is megsemmisítették – írja az Origo.

Krasznogorszkban egy korábbi dróntámadás után. Fotó: AFP

A mentőszolgálatok szakemberei megszervezték a helyszíni munkálatokat a drón roncsainál. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés – közölte a városvezetés.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz légvédelem összesen húsz ukrán drónt semmisített meg az éjszakai támadások során.

Több régiót is célba vett Ukrajna: a Brjanszki, Kalugai, Belgorodi és Moszkvai területeket egyaránt érte ellenséges tevékenység.

A beszámolók szerint civil áldozatokról vagy jelentős károkról egyik helyszínről sem érkezett hír.