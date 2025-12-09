Hatalmas tűz pusztított az oroszországi Temryuk tengeri kikötőjében, miután az ukrán biztonsági szolgálat jelentése szerint dróncsapást mértek a térség kulcsfontosságú cseppfolyósított földgáz termináljára. A robbanás és az azt követő lángok három napon át tomboltak. Az Ukrajnából indított dróntámadás jelentős károkat okozott a létesítmény infrastruktúrájában – számolt be róla a The Kyiv Independent.
Ukrajna lángba borította a környéket
Ukrajna dróncsapást hajtott végre az oroszországi Temryuk kikötőjében található LNG-terminál ellen, amely három napig égett. A támadás során a létesítmény üzemanyagtartályainak mintegy hetven százaléka megsemmisült, és több tárolótartály, vasúti kocsi, valamint rakodó-felüljáró is lángra kapott.
A december 5-i akció célba vette a Maktren-Nafta vállalat Temryukban található terminálját, ahol a cseppfolyósított gáz vasúti kocsikból és tartálykonténerekből speciális gázszállító hajókra történő átrakodása történik. Ukrajna vezérkara december 8-án megerősítette a támadást, és közölte, hogy
a létesítmény teljes üzemanyagtartályainak mintegy hetven százaléka megsemmisült.
A rendelkezésre álló információk szerint a támadás során a telephely harminc tárolótartályából több mint húsz lángra kapott. A drónok emellett vasúti tartálykocsikat, egy közbenső üzemanyagtöltő egységet, valamint egy rakodó-, kirakodó-felüljárót is megsemmisítettek.
A keletkezett tűz körülbelül háromezer négyzetmétert érintett, és három napon át égett.
A 2008-ban épült terminál évente legfeljebb négyszázezer tonna LNG feldolgozására képes, és stratégiai jelentőségű az orosz energiaellátásban. A támadás az ukránok folyamatos erőfeszítéseinek része, amelyek célja Oroszország olaj- és gázinfrastruktúrájának gyengítése, ezzel korlátozva Moszkva háborús finanszírozását. „Ez a pénz finanszírozza az Ukrajna elleni háborút. Az orosz hátországban továbbra is robbanások fognak történni a háborús erőfeszítéseket támogató létesítményekben” – idézte a Kyiv Independent a forrást.
Ukrajna rendszeresen hajt végre célzott támadásokat az oroszországi és az oroszok által már elfoglalt ukrán területeken található olaj- és gázlétesítmények ellen, ezzel megzavarva Moszkva katonai logisztikáját és ellátási vonalait.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Németországban már a nőket is behívnák katonai szolgálatra
A német politikusok nem tennének nemi megkülönböztetést.
Szijjártó Péter: Magyarország az ukrajnai háború lezárását követő új világgazdasági korszakra készül
A szankciók már eleget ártottak.
Brüsszel megsértődött, amikor Trump kimondta az igazságot
Az Egyesült Államok által a múlt héten közzétett nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája.
Orbán Viktor: Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés
Harminc év után látogatott újra paraguayi elnök Magyarországra.
