Ukrajna lángba borította a környéket

Fotó: AFP

A december 5-i akció célba vette a Maktren-Nafta vállalat Temryukban található terminálját, ahol a cseppfolyósított gáz vasúti kocsikból és tartálykonténerekből speciális gázszállító hajókra történő átrakodása történik. Ukrajna vezérkara december 8-án megerősítette a támadást, és közölte, hogy

a létesítmény teljes üzemanyagtartályainak mintegy hetven százaléka megsemmisült.

🇺🇦 🔥 The Security Service of Ukraine destroyed a gas terminal in Temryuk: the fire lasted for three days



After a drone attack, more than 20 of the 30 tanks at the liquefied gas transshipment terminal in the port of Temryuk caught fire. Railway tanks, an intermediate filling… pic.twitter.com/vfraakc651 — Visioner (@visionergeo) December 9, 2025

A rendelkezésre álló információk szerint a támadás során a telephely harminc tárolótartályából több mint húsz lángra kapott. A drónok emellett vasúti tartálykocsikat, egy közbenső üzemanyagtöltő egységet, valamint egy rakodó-, kirakodó-felüljárót is megsemmisítettek.

A keletkezett tűz körülbelül háromezer négyzetmétert érintett, és három napon át égett.

A 2008-ban épült terminál évente legfeljebb négyszázezer tonna LNG feldolgozására képes, és stratégiai jelentőségű az orosz energiaellátásban. A támadás az ukránok folyamatos erőfeszítéseinek része, amelyek célja Oroszország olaj- és gázinfrastruktúrájának gyengítése, ezzel korlátozva Moszkva háborús finanszírozását. „Ez a pénz finanszírozza az Ukrajna elleni háborút. Az orosz hátországban továbbra is robbanások fognak történni a háborús erőfeszítéseket támogató létesítményekben” – idézte a Kyiv Independent a forrást.

Ukrajna rendszeresen hajt végre célzott támadásokat az oroszországi és az oroszok által már elfoglalt ukrán területeken található olaj- és gázlétesítmények ellen, ezzel megzavarva Moszkva katonai logisztikáját és ellátási vonalait.