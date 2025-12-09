Káosz és sötétség Szumiban: brutális dróntámadás az oroszoktól

December 8-án késő este Szumit orosz dróntámadás rázta meg, ami teljes áramszünetet okozott a városban. Alig fél óra leforgása alatt több mint egy tucat pilóta nélküli eszköz csapott le különböző városrészekre, súlyos zavart okozva a helyi infrastruktúrában – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.
Szumi megye kormányzója, Oleh Hrihorov Telegram-bejegyzésében közölte, hogy a városban jelenleg teljes áramszünet van. A kritikus létesítmények egy része csak tartalék áramforrásokról üzemel, a szolgáltatások működése jelentősen korlátozott.
