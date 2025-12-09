Ukrajnaukrajnai háborúSzumiáramszünetorosz-ukrán háborúdróntámadás

Káosz és sötétség Szumiban: brutális dróntámadás az oroszoktól

Szumiban teljes áramszünet alakult ki egy késő esti orosz dróntámadás következtében. A város kórházai és a vízellátó rendszer jelenleg vészüzemi generátorokról működnek. Eközben Ukrajna több térségéből is újabb támadások hírei érkeztek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 7:51
Káosz és sötétség Szumiban: brutális dróntámadás az oroszoktól Forrás: AFP
December 8-án késő este Szumit orosz dróntámadás rázta meg, ami teljes áramszünetet okozott a városban. Alig fél óra leforgása alatt több mint egy tucat pilóta nélküli eszköz csapott le különböző városrészekre, súlyos zavart okozva a helyi infrastruktúrában – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Szumiban teljes áramszünet alakult ki egy késő esti orosz dróntámadás következtében
Szumiban teljes áramszünet alakult ki egy késő esti orosz dróntámadás következtében. Fotó: AFP

Szumi megye kormányzója, Oleh Hrihorov Telegram-bejegyzésében közölte, hogy a városban jelenleg teljes áramszünet van. A kritikus létesítmények egy része csak tartalék áramforrásokról üzemel, a szolgáltatások működése jelentősen korlátozott.

Szumi katonai közigazgatás vezetője, Szerhij Krivosheienko szerint a város vízellátó rendszere és egészségügyi intézményei jelenleg csak tartalék áramforrásokról működnek. A hatóságok folyamatosan ellenőrzik a károkat, és dolgoznak az áramszolgáltatás mielőbbi helyreállításán.

Az utóbbi hetekben Oroszország ismételten támadja Ukrajna kritikus infrastruktúráját, különösen az energetikai hálózatot, így a lakosság ellátása is komoly nyomás alá került. 

Ez a tevékenység annak ellenére zajlik, hogy nemzetközi próbálkozások történtek a konfliktus mérséklésére.

December 7-én a Harkivi területen található víztározó gátja is célponttá vált. A helyi polgármester közlése szerint a gát környékén lévő közlekedési utakat biztonsági okokból azonnal lezárták. Az orosz támadások során legalább két ember életét vesztette, további tizenkilencen pedig megsérültek. Egy nappal korábban, december 6-án éjjel Ukrajna energetikai infrastruktúráját is nagyszabású rakéta- és dróntámadás érte.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy lakóépület oltásán, Szumi régióban (Fotó: AFP)

