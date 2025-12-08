orosz-ukrán háborúukrajnai háborúUkrajnaorosz hadseregHarkiv

Harkiv frontja újra lángol: Moszkva megzavarta az ukrán mozgósítást

Harkiv környékén orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen, megakadályozva a tartalékos egységek átcsoportosítását Kirilivka térségében. A művelet komoly fennakadásokat okozott az ukrán hadsereg logisztikájában, és jelentősen visszavetette frontvonalbeli előrenyomulási terveiket.

Sebők Barbara
2025. 12. 08. 9:51
Harkiv környékén orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orosz csapatok célzott akcióval támadták az ukrán hadsereg egységeit Harkiv körzetében, megzavarva a tartalékos alakulatok átcsoportosítását. A lépés komoly logisztikai fennakadásokat okozott az ukrán fegyveres erőknek, és jelentősen visszavetette a hadműveleteik előrehaladását, írja az Origo.

Harkiv környékén orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen
Harkiv környékén orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen Fotó: AFP

Harkiv környékén orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre

A RIA Novosztyi hírügynökség helyi biztonsági forrásaira hivatkozva az Origo azt írja, hogy „megszakadt az ukrán tartalékos egységek szállítása a Hatnyenszkij szektorba”. A források szerint az orosz vadászgépek az ukrán hadsereg 225. ezredének Limantól nyugatra indított ellentámadását is sikeresen visszaverték. Harkiv megye stratégiai jelentősége miatt a térség a „Nyugat” és az „Észak” csapatcsoportok felelősségi körébe tartozik. 

A védelmi minisztérium adatai szerint az elmúlt 24 órában az ukrán fél súlyos veszteségeket szenvedett.

Az ukrán erők egy elektronikai hadviselési állomást és kilenc lőszerraktárat is elveszítettek.

A veszteségek egyértelműen jelzik, hogy Harkiv régiója továbbra is heves harcok színtere. Az orosz erők célja a tartalékos egységek mozgásának ellehetetlenítése, ezzel gyengítve az ukrán védelem hatékonyságát. Elemzők szerint az ilyen mértékű csapás rövid távon komoly hátrányt jelenthet az ukrán hadműveletek számára, miközben Moszkva a frontvonal stratégiai pontjain próbál további előnyt szerezni.

Borítókép: Orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen – Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Kellogg: Csak két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu