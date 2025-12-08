Orosz csapatok célzott akcióval támadták az ukrán hadsereg egységeit Harkiv körzetében, megzavarva a tartalékos alakulatok átcsoportosítását. A lépés komoly logisztikai fennakadásokat okozott az ukrán fegyveres erőknek, és jelentősen visszavetette a hadműveleteik előrehaladását, írja az Origo.

Harkiv környékén orosz csapatok célzott támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen Fotó: AFP

A RIA Novosztyi hírügynökség helyi biztonsági forrásaira hivatkozva az Origo azt írja, hogy „megszakadt az ukrán tartalékos egységek szállítása a Hatnyenszkij szektorba”. A források szerint az orosz vadászgépek az ukrán hadsereg 225. ezredének Limantól nyugatra indított ellentámadását is sikeresen visszaverték. Harkiv megye stratégiai jelentősége miatt a térség a „Nyugat” és az „Észak” csapatcsoportok felelősségi körébe tartozik.