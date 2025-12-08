Orbán Viktor: Brüsszel kijelölte a háborúba lépés céldátumát

Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén. Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030 – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor, és rámutatott: a Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja ugyanis, hogy az Európai Unió 2030-ra készen álljon a háborúra.

– Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Az unió alapszerződése pedig kimondja, hogy „a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak”.

Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne

– emlékeztetett a miniszterelnök.

Mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében.

„Márpedig a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok. Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni. Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart! – hangsúlyozta Orbán Viktor.