Fodor Gábor, Index : „A kormánypártok a kampányukat egyértelműen a miniszterelnökre építik, aki rendkívül sokat szerepel. Ez egy okos lépés, hiszen Orbán Viktor még mindig csodafegyver a jobboldalon, kiemelkedő politikai képességei és tudása révén alkalmas arra, hogy a megfásult, idősödő és lemorzsolódóban lévő tábort újra aktivizálja. Megnyilatkozásai jók, témát szolgáltatnak a közéletnek, vitákat generálnak. Miközben gyakran élesen és egyenesen fogalmaz, mégsem lehet nagyképűséggel, gőgösséggel, felkészületlenséggel vádolni. Tehát a Fidesz rendelkezik egy olyan kiemelkedő közéleti személyiséggel, aki bár nagyon megosztó, mégis jóval elfogadottabb, mint a mögötte álló párt, ezért képes bővíteni a szavazóbázisát.”