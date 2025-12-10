Rendkívüli

Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat – kövesse nálunk élőben! + videó

feketekereskedelemTiszapiacborpálinka

Erősödhet a feketekereskedelem, a Tisza programja alapján az alkohol is drágulna

A Tisza kiszivárgott elképzelései értelmében az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is emelkedne, utóbbi 32 százalékra. Egy ilyen megszorító lépés drágítaná ezeket a termékeket és nagy eséllyel a feketepiacra terelné a vásárlókat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 16:08
A sor, a bor és a pálinka válna nehezen megfizethetővé Fotó: Krizsán Csaba
A közelmúltban kiszivárgott adócsomagjában a Tisza Párt azt javasolja, hogy az eddigi, mértékadó adók mellé emelést vezessenek be az alkohol- és dohánytermékekre. Ennek része lehet a jövedéki adó növelése, illetve az áfaemelés. Ezek várható hatásait a Világgazdaság cikke részletezi.

alkohol
Drágább lenne alkoholhoz jutni, ám ez nem a fogyasztást fogná vissza hanem a keresletet a legális piacon
(Fotó: MW)

Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül

  • a sör literje 600 forintba kerül, 
  • a közepes kategóriájú bor 1500 forintba,
  • míg a tömény literje 7-8 ezer forintba.

A tervezet külön kitér arra is, hogy a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel.

Több szakértő és korábbi példák is azt mutatják, hogy amikor az alkohol- és dohánytermékek ára hirtelen és nagymértékben nő, az illegális forgalom felfut. A Tisza-csomag javaslata épp abba az ársávba lő, amelynél a legális termék kereslete radikálisan visszaesik, főként az alacsony jövedelmű rétegekben.

Az olcsóbb, nem adózott italok – sör, bor, házi pálinka – iránti kereslet ugrásszerűen növekedhet, ami nemcsak bevételkiesést, hanem egészségügyi és szabályozási problémákat is jelent. 

A drágulás markánsan átalakíthatja a vásárlói szokásokat, keresletet az olcsóbb vagy kevésbé szabályozott források felé terelve

– ami egy idő után akár kevesebb adóbevételt és nagyobb feketekereskedelmet eredményezhet.

Ha élesítenék az intézkedést, a kormányzatnak egyszerre kellene felkészülnie

  • szigorúbb ellenőrzésre,
  • a csempészet miatt fokozott határvédelemre
  • és olyan alternatív ráfordításokra,

amelyek kompenzálják a legális piac visszaesését.

