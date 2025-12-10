Erősödhet a feketekereskedelem, a Tisza programja alapján az alkohol is drágulna

A közelmúltban kiszivárgott adócsomagjában a Tisza Párt azt javasolja, hogy az eddigi, mértékadó adók mellé emelést vezessenek be az alkohol- és dohánytermékekre. Ennek része lehet a jövedéki adó növelése, illetve az áfaemelés. Ezek várható hatásait a Világgazdaság cikke részletezi.
Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül
- a sör literje 600 forintba kerül,
- a közepes kategóriájú bor 1500 forintba,
- míg a tömény literje 7-8 ezer forintba.
A tervezet külön kitér arra is, hogy a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel.
Több szakértő és korábbi példák is azt mutatják, hogy amikor az alkohol- és dohánytermékek ára hirtelen és nagymértékben nő, az illegális forgalom felfut. A Tisza-csomag javaslata épp abba az ársávba lő, amelynél a legális termék kereslete radikálisan visszaesik, főként az alacsony jövedelmű rétegekben.
Az olcsóbb, nem adózott italok – sör, bor, házi pálinka – iránti kereslet ugrásszerűen növekedhet, ami nemcsak bevételkiesést, hanem egészségügyi és szabályozási problémákat is jelent.
A drágulás markánsan átalakíthatja a vásárlói szokásokat, keresletet az olcsóbb vagy kevésbé szabályozott források felé terelve
– ami egy idő után akár kevesebb adóbevételt és nagyobb feketekereskedelmet eredményezhet.
Ha élesítenék az intézkedést, a kormányzatnak egyszerre kellene felkészülnie
- szigorúbb ellenőrzésre,
- a csempészet miatt fokozott határvédelemre
- és olyan alternatív ráfordításokra,
amelyek kompenzálják a legális piac visszaesését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!