Lengyelország újabb fegyverek átadásáról tárgyal Kijevvel

A repülőgépek elérték maximális üzemidejüket, és a lengyel fegyveres erők már nem tervezik további modernizálásukat, ezért merült fel az átadás lehetősége. A lengyel vezérkar ugyanakkor hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született, ám

a lépés illeszkedne a nyugati szövetségesek Ukrajnát támogató politikájába, valamint a NATO keleti szárnyának megerősítésébe.

2023-ban már adott át a lengyel légierő MiG–29-es vadászgépeket Ukrajnának.

Informujemy, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MIG-29. Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. Informujemy… pic.twitter.com/35obeH37rP — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) December 9, 2025

A viták közepette Lengyelországban ismét előkerült az ukrán menekültek kérdése is. Leszek Miller korábbi lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott:

a legnagyobb segítség, amelyet Varsó nyújthatna Ukrajnának, az az lenne, ha visszatérnének hazájukba azok a fiatal ukrán férfiak, akik az elmúlt években milliós számban hagyták el az országot.

A politikus szerint különös, hogy ilyen sok, hadköteles korú férfi tartózkodik külföldön, miközben Kijev folyamatosan katonai támogatást kér a Nyugattól.