Lengyelország újabb lépést tenne Ukrajna katonai támogatása felé: Varsó tárgyalásokat folytat Kijevvel a kivont MiG–29-es vadászgépek átadásáról – írja a Lenta.
Lengyelország újabb fegyverek átadásáról tárgyal Kijevvel
Lengyelország tárgyalásokat folytat Ukrajnával a kivont MiG–29-es vadászgépek átadásáról, miután a gépek elérték maximális üzemidejüket. A lengyel vezérkar szerint még nincs végleges döntés, de a lépés illeszkedne a nyugati szövetségesek támogatási politikájába és a NATO terveibe. Varsó 2023-ban már adott át MiG–29-eseket Kijevnek. Leszek Miller volt kormányfő szerint Ukrajnának azzal segítene Varsó a legtöbbet, ha a hadköteles ukrán férfiak hazatérnének Lengyelországból.
A repülőgépek elérték maximális üzemidejüket, és a lengyel fegyveres erők már nem tervezik további modernizálásukat, ezért merült fel az átadás lehetősége. A lengyel vezérkar ugyanakkor hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született, ám
a lépés illeszkedne a nyugati szövetségesek Ukrajnát támogató politikájába, valamint a NATO keleti szárnyának megerősítésébe.
2023-ban már adott át a lengyel légierő MiG–29-es vadászgépeket Ukrajnának.
A viták közepette Lengyelországban ismét előkerült az ukrán menekültek kérdése is. Leszek Miller korábbi lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott:
a legnagyobb segítség, amelyet Varsó nyújthatna Ukrajnának, az az lenne, ha visszatérnének hazájukba azok a fiatal ukrán férfiak, akik az elmúlt években milliós számban hagyták el az országot.
A politikus szerint különös, hogy ilyen sok, hadköteles korú férfi tartózkodik külföldön, miközben Kijev folyamatosan katonai támogatást kér a Nyugattól.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk (Fotó: AFP)
