Rekordszámban menekülnek az ukránok, Brüsszel mégis bizakodik

Szeptemberben rekordszámú ukrán menekült kapott ideiglenes védelmet az EU-ban. Az unióban élő ukrán menekültek száma elérte a 4,3 milliót, a legtöbben Németországban telepedtek le. A menekülthullámot részben az ukrán kormány augusztusi rendelete is ösztönözte, amely megkönnyítette a fiatal férfiak kiutazását. Miközben kiürül Ukrajna, Brüsszel az EU-s csatlakozást sürgeti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 19:39
Oroszország ukrajnai invázióját követően az EU aktiválta az úgynevezett ideiglenes védelmi irányelvet, amely lehetővé teszi az Ukrajnából menekülőknek, hogy jogszerűen tartózkodhassanak az EU-tagállamokban, és hozzáférhessenek az alapvető szociális szolgáltatásokhoz, beleértve az egészségügyet, az oktatást és a foglalkoztatást  – írja az Eurostat. Miközben kiürül Ukrajna, Brüsszel szerint jól haladnak a csatlakozási tárgyalások.

Brüsszel az EU-s csatlakozást sürgeti, miközben kiürül Ukrajna
Egyre többen menekülnek el a háború és a kényszersorozások elől Ukrajnából, a jogsértések száma az egekben van, Brüsszel szerint mégis sokat léptek előre az EU-hoz  csatlakozás útján. Kérdés, ki marad addigra Ukrajnában. Az elkövetkező két hónapban, még az EU soros dán elnöksége alatt Mette Frederiksen megpróbál áttörni a magyar vétón az ukrán EU-csatlakozás érdekében. 

2025 szeptemberében rekordszámú, 79 205 ukrán menekült kapott ideiglenes védelmet EU-s tagállamokban. Ez augusztushoz képest 49 százalékos növekedést jelent, és a legmagasabb érték 2023 augusztusa óta. A menekülthullámot az ukrán kormány augusztus végén hozott rendelete is elősegítette, amely lehetővé teszi a 18 és 22 év közötti férfiak akadálytalan határátlépését.

Szeptember végére 4,3 millió ukrán menekült rendelkezett ideiglenes védelmi státussal az EU-ban. A legtöbb menedékkérőt Németország fogadta be, számuk elérte az 1 218 100 főt.

2025. szeptember 30-án az EU területén belül ideiglenes védelemben részesülők több mint 98,4 százaléka ukrán állampolgár volt. A felnőtt nők 44 százalékot, a kiskorúak közel egyharmadot (31 százalék), a felnőtt férfiak pedig 25,1 százalékot tettek ki.

Korábban írtunk róla, hogy Európa több országában egyre súlyosabb problémák merülnek fel az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Lengyelországban vandalizmus miatt tartóztattak le fiatalokat, míg Németország a munkakerülést és a segélyek túlzott igénybevételét kritizálja.

Augusztus végéhez képest az ideiglenes védelem alatt álló személyek száma az EU-ban szeptember végére 49 555 fővel (1,2 százalékkal) nőtt. A három legnagyobb abszolút növekedés Lengyelországban, Németországban és Csehországban volt tapasztalható, és az EU-n belül csak Franciaországban csökkent az ideiglenes védelemben részesülők száma – számolt be róla az Ukrinform.

 

