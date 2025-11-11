Rekordszámban menekülnek az ukránok, Brüsszel mégis bizakodik

Oroszország ukrajnai invázióját követően az EU aktiválta az úgynevezett ideiglenes védelmi irányelvet, amely lehetővé teszi az Ukrajnából menekülőknek, hogy jogszerűen tartózkodhassanak az EU-tagállamokban, és hozzáférhessenek az alapvető szociális szolgáltatásokhoz, beleértve az egészségügyet, az oktatást és a foglalkoztatást – írja az Eurostat. Miközben kiürül Ukrajna, Brüsszel szerint jól haladnak a csatlakozási tárgyalások.

Brüsszel az EU-s csatlakozást sürgeti, miközben kiürül Ukrajna. Fotó: Hans Lucas

Egyre többen menekülnek el a háború és a kényszersorozások elől Ukrajnából, a jogsértések száma az egekben van, Brüsszel szerint mégis sokat léptek előre az EU-hoz csatlakozás útján. Kérdés, ki marad addigra Ukrajnában. Az elkövetkező két hónapban, még az EU soros dán elnöksége alatt Mette Frederiksen megpróbál áttörni a magyar vétón az ukrán EU-csatlakozás érdekében.