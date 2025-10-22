UkrajnaEUDániaEU-csatlakozásmagyar vétó

Ukrajnát mindenáron felvennék az EU-ba – új terv született a magyar vétó kijátszására

Az elkövetkező két hónapban, még az EU soros dán elnöksége alatt Mette Frederiksen megpróbál áttörni a magyar vétón az ukrán EU-csatlakozás érdekében. Az új, „előrehozás” nevű terv az erőfeszítések korai koncentrációját jelenti, amelyet Brüsszel és Kijev is támogat. A céljuk az, hogy Ukrajna ne kerüljön zsákutcába és 2026 áprilisa után felpöröghessenek az események.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 16:25
Mette Frederiksen és Volodimir Zelenszkij
Mette Frederiksen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kevesebb mint két hónap van hátra a karácsonyi ünnepek kezdetéig az európai intézményekben – vagyis ez az utolsó időszak, amikor Dánia, mint az EU soros elnöke, érdemi döntéseket vihet végig Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. Ezt követően Ciprus – nem éppen a legukránbarátabb EU-tagállam – féléves elnöksége következik. A ciprusi kormány már előre bejelentette, hogy Ukrajnáról más fontos kérdésekre helyezik majd át a figyelmet. Amíg ez meg nem történik, Mette Frederiksen dán miniszterelnök igyekszik áttörni a magyar vétófalat és érdemi tárgyalásokat kezdeni az ukrán EU-csatlakozásról. Korábban írtunk már róla, hogy kerülné meg Ukrajna a magyarok véleményét.

Ukrajnát mindenáron felvennék az EU-ba – új terv neve: „előrehozás”
Ukrajnát mindenáron felvennék az EU-ba – az új terv neve: „előrehozás”
Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Amikor Frederiksen nyár elején megígérte Zelenszkijnek, hogy talál módot az első klaszter (és utána az összes többi) megnyitására, Koppenhága és Brüsszel meg volt győződve arról, hogy ez heteken belül lehetséges lesz. A gyakorlatban a feladat sokkal nehezebbnek bizonyult. A közeledő határidő azonban arra kényszeríti Ukrajna EU-s barátait, hogy alternatív utakat keressenek. António Costa javaslata ebben a kérdésben nyilvánosan ismert: 

az Európai Tanács elnöke jelenleg arra ösztönzi az összes tagállamot, hogy reformálják meg döntéshozatali rendszerüket, és hagyják el az egyhangúsági követelményt az olyan technikai lépéseknél, mint például a tárgyalási klaszterek és fejezetek megnyitása. 

Később felmerült a korlátozott jogokkal járó tagság ötlete is, de a bennfentesek értékelése szerint itt sem lesz konszenzus.

Ukrajna új tervei

A legújabb terv sikerének esélye rendkívül magas – írja az Euro Integration ukrán hírportál. Ezt a tervet az Európai Tanácsban is támogatják, az Európai Bizottság is támogatja, és a közelmúltban Ukrajnában is általános támogatást kapott. És bár a részleteket még nem tisztázták, neve már van. Angolul úgy hangzik, mint „frontloading” vagyis előrehozás. Ennek a lényege „az erőfeszítések koncentrációja a kezdeti szakaszban”. 

Általánosságban elmondható, hogy az EU-ban bíznak abban, hogy Orbán Viktor és Magyarország jelenlegi vétója csak átmeneti. 2026 áprilisában választásokat tartanak Magyarországon, és abban bíznak, hogy utána megszűnik a magyar vétó. Ezt különösen Michael Gahler európai parlamenti képviselő hangoztatta, aki kifejtette, hogy április előtt nem nyílnak meg klaszterek Ukrajna számára, de

Áprilisban megkezdődnek a tárgyalások, így vagy úgy

 – mondta. 

Reformokat lehet végrehajtani tárgyalások megkezdése nélkül is. Csak fogni kell az európai jogszabályokat, és el kell fogadni azokat

 – mondják Brüsszelben, és formálisan teljesen igazuk van, Ukrajna politikai valósága azonban mást mutat. Sok ukrán képviselő elvesztette érdeklődését a Verhovna Rada (ukrán parlament) munkája iránt, és nem lehet új választásokat tartani, illetve megújítani a képviselői testületet a hadiállapot megszüntetése előtt. 

Brüsszel „előrehozás” terve lehetővé tenné, hogy Ukrajna ne kerüljön zsákutcába. Nemrég egy kijevi panelbeszélgetésén egy ukrán képviselő nyilvánossá tette a kezdeményezést, és támogatta is azt.

Korábban különféle kreatív megoldások léteztek (a klaszterek megnyitásával kapcsolatban a magyar vétó ellenére). Most egy új kifejezésünk van – az előrehozás. És ez működhet

– mondta Olakszander Ilkov, az Európai Integráció Koordinációjáért Felelős Kormányhivatal vezetője. Az irónia az egészben az, hogy a széles körű brüsszeli támogatás ellenére a kezdeményezés részleteiről még nem született megállapodás – írja az Euro Integration.

Borítókép: Mette Frederiksen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekBékemenet

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu