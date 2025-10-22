Ukrajnát mindenáron felvennék az EU-ba – új terv született a magyar vétó kijátszására

Kevesebb mint két hónap van hátra a karácsonyi ünnepek kezdetéig az európai intézményekben – vagyis ez az utolsó időszak, amikor Dánia, mint az EU soros elnöke, érdemi döntéseket vihet végig Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. Ezt követően Ciprus – nem éppen a legukránbarátabb EU-tagállam – féléves elnöksége következik. A ciprusi kormány már előre bejelentette, hogy Ukrajnáról más fontos kérdésekre helyezik majd át a figyelmet. Amíg ez meg nem történik, Mette Frederiksen dán miniszterelnök igyekszik áttörni a magyar vétófalat és érdemi tárgyalásokat kezdeni az ukrán EU-csatlakozásról. Korábban írtunk már róla, hogy kerülné meg Ukrajna a magyarok véleményét.

Ukrajnát mindenáron felvennék az EU-ba – az új terv neve: „előrehozás”

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Amikor Frederiksen nyár elején megígérte Zelenszkijnek, hogy talál módot az első klaszter (és utána az összes többi) megnyitására, Koppenhága és Brüsszel meg volt győződve arról, hogy ez heteken belül lehetséges lesz. A gyakorlatban a feladat sokkal nehezebbnek bizonyult. A közeledő határidő azonban arra kényszeríti Ukrajna EU-s barátait, hogy alternatív utakat keressenek. António Costa javaslata ebben a kérdésben nyilvánosan ismert:

az Európai Tanács elnöke jelenleg arra ösztönzi az összes tagállamot, hogy reformálják meg döntéshozatali rendszerüket, és hagyják el az egyhangúsági követelményt az olyan technikai lépéseknél, mint például a tárgyalási klaszterek és fejezetek megnyitása.

Később felmerült a korlátozott jogokkal járó tagság ötlete is, de a bennfentesek értékelése szerint itt sem lesz konszenzus.