Fico kimondta, amit Ursula von der Leyen sosem merne

Hidvéghi Balázs, ⁨a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amiben azt írja, hogy Ursula von der Leyennek nem fog tetszeni Robert Fico tűpontos helyzetértékelése a budapesti békecsúcsról.

Hidvéghi Balázs szerint Ursula von der Leyennek nem fog tetszeni Robert Fico helyzetértékelése a budapesti békecsúcsról

(Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)

A budapesti amerikai–orosz elnöki találkozó időpontját még nem egyeztették, de Fico szerint máris nyilvánvaló bizonyítékok vannak arra, hogy egyesek minden áron meg akarják hiúsítani azt. Egy EU-tagállam külügyminisztere arról beszél, hogy az ország légterén való átrepülés közben Vlagyimir Putyin orosz elnököt akár le is tartóztathatnák, miközben az Európai Bizottság köreiből figyelmeztetések érkeznek Magyarországnak, hogy hajtsa végre a nemzetközi elfogatóparancsot – sorolta Fico, és kiemelte: