Fico kimondta, amit Ursula von der Leyen sosem merne

Hidvéghi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amiben azt írja, hogy Ursula von der Leyennek nem fog tetszeni Robert Fico tűpontos helyzetértékelése a budapesti békecsúcsról.
A budapesti amerikai–orosz elnöki találkozó időpontját még nem egyeztették, de Fico szerint máris nyilvánvaló bizonyítékok vannak arra, hogy egyesek minden áron meg akarják hiúsítani azt. Egy EU-tagállam külügyminisztere arról beszél, hogy az ország légterén való átrepülés közben Vlagyimir Putyin orosz elnököt akár le is tartóztathatnák, miközben az Európai Bizottság köreiből figyelmeztetések érkeznek Magyarországnak, hogy hajtsa végre a nemzetközi elfogatóparancsot – sorolta Fico, és kiemelte:
Mindig is azt vallottam, hogy az Európai Unió háborús kabinetként működik, és a tagállamok jelentős része támogatja az ukrajnai háborút abban a naiv hitben, hogy ezzel meggyengíthetik, vagy akár legyőzhetik Oroszországot.