Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket

Fico kimondta, amit Ursula von der Leyen sosem merne

Hidvéghi Balázs szerint Ursula von der Leyennek nem fog tetszeni Robert Fico szlovák miniszterelnök éles helyzetértékelése a budapesti békecsúcsról. Fico úgy véli, egyes uniós vezetők mindent megtesznek azért, hogy meghiúsítsák a Trump–Putyin-találkozót. Azt állítja, az EU háborús kabinetként működik, és tagállamai naivan hiszik, hogy Ukrajna támogatásával legyőzhetik Oroszországot. Hangsúlyozta: a béke érdekében az EU-nak inkább támogatnia kellene a budapesti csúcs létrejöttét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 15:36
Robert Fico üzent az Európai Bizottság elnökének
Robert Fico üzent az Európai Bizottság elnökének Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Hidvéghi Balázs, ⁨a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amiben azt írja, hogy Ursula von der Leyennek nem fog tetszeni Robert Fico tűpontos helyzetértékelése a budapesti békecsúcsról.

Hidvéghi Balázs szerint Ursula von der Leyennek nem fog tetszeni Robert Fico helyzetértékelése a budapesti békecsúcsról
(Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)

A budapesti amerikai–orosz elnöki találkozó időpontját még nem egyeztették, de Fico szerint máris nyilvánvaló bizonyítékok vannak arra, hogy egyesek minden áron meg akarják hiúsítani azt. Egy EU-tagállam külügyminisztere arról beszél, hogy az ország légterén való átrepülés közben Vlagyimir Putyin orosz elnököt akár le is tartóztathatnák, miközben az Európai Bizottság köreiből figyelmeztetések érkeznek Magyarországnak, hogy hajtsa végre a nemzetközi elfogatóparancsot – sorolta Fico, és kiemelte:

Mindig is azt vallottam, hogy az Európai Unió háborús kabinetként működik, és a tagállamok jelentős része támogatja az ukrajnai háborút abban a naiv hitben, hogy ezzel meggyengíthetik, vagy akár legyőzhetik Oroszországot.

A szlovák miniszterelnök szerint ez ugyanakkor paradox, de az EU tehetetlen külpolitikájára jellemző, hogy egyes uniós vezetők már most Budapestre igyekeznek a csúcstalálkozóra, és azon dolgoznak, hogy az ukrán elnök is jelen legyen.

Erre mi, szlovákul úgy mondjuk: »beleavatkozni egy lehetséges megállapodásba« – vagyis akadályokat gördíteni a béke elé

– magyarázza Fico. Majd azzal folytatja, hogy „ha az Európai Unió valóban gyors békét akar Ukrajnában – amiben én kételkedem –, akkor mindent meg kellene tennie azért, hogy a Trump–Putyin-találkozó Budapesten akadálytalanul és a lehető leggyorsabban megvalósuljon. Egy minél előbb megrendezett, akadálymentes Trump–Putyin-csúcstalálkozó Budapesten, az EU teljes támogatásával – ez az én hivatalos álláspontom.”

Korábban írtunk róla, hogy Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország szembe megy az Európai Unió háborúpárti álláspontjával, és következetesen a békés ukrajnai rendezés pártján áll:

Nem szállítunk fegyvert, nem küldünk pénzt Ukrajnába, s nyitva tartjuk a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, mert úgy véljük, hogy a háború a csatatéren nem érhet véget, csak a tárgyalóasztalnál.

Borítókép: Robert Fico üzent az Európai Bizottság elnökének (Fotó: AFP)

Itt a bejelentés a budapesti békecsúcs időpontjáról

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

