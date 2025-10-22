Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

Zsigmond Barna Pál
2025. 10. 22.
Fotó: Kurucz Árpád

Miközben a békecsúcs előkészületei folytatódnak, Brüsszelben pánik uralkodik. Aggódnak, hogy esetleg belátható időn belül vége lehet a háborúnak. Egy budapesti békecsúcs ugyanis ennek a lehetőségét hordozza. Ha eljön az ideje, és az amerikai és orosz külügyi vezetők egyezségre jutnak, Magyarország örömmel ad teret egy magas szintű találkozónak. 

Senki nem mondta, hogy már konkrét időpont is lenne, mégis, már a találkozó felvetése is olyan tébolyt eredményezett a balliberális és néppárti oldalon Brüsszelben és a médiájukban, hogy nem győznek háborúpártibbnál háborúpártibb nyilatkozatokat tenni arról, hogy ez miért lenne rossz. 

Még az Európai Parlamentben is tanácskozást hívtak össze. Jól mutatja ez, hogy a legnagyobb problémájuk a háborúval az, hogy véget érhet, Magyarországgal pedig az, hogy elősegítheti a békét.

Annyi újdonságnak örvendhetünk, hogy mára elkezdték kimondani azt a szót, hogy tűzszünet.

Az EU külügyi főképviselője szerint nem jó látni, hogy az orosz elnök egy európai országba érkezik. Neki ez nyilván nem tetszik, mert ő a háború folytatása pártján áll. Márciusban még arról beszélt, hogy fokozzák az Ukrajnának nyújtott brüsszeli támogatásokat, hogy „folytathassa a harcot”. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lenne jó az orosz elnök jelenléte, amennyiben azonnali tűzszünethez vezetne. Nos, ő júliusban még azt mondta, hogy csak akkor lehet vége a háborúnak, ha nyomást gyakorolnak Oroszországra és határozottan támogatják Ukrajnát. 

Olaf Sholz akkori német kancellár márciusban arról beszélt, hogy bármilyen tűzszünet előtt Ukrajnát erős helyzetbe kell hozni. Von der Leyenről és Weberről nem is beszélve, ők a legelvakultabb háborús retorikát alkalmazták mindig is. Azt mondták, addig kell támogatni az ukránokat, ameddig le nem győzik az oroszokat, a békéről csak az ukránok dönthetnek, addig háborúzzanak, „ameddig csak szükséges”. Ehhez asszisztálnak a brüsszeli háborúpártiak hazai tiszás képviselői is, akiknek ki is lett adva, hogy szervezzenek egy háborús menetet a békemenettel szemben.

Az EU balliberális és néppárti vezetői egyénileg és kollektíven is évekig arról beszéltek, hogy Ukrajnát a végsőkig támogatni kell, amíg le ne nem győzi Oroszországot. 

Egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt az, aki a béke és az azonnali tűzszünet jelentőségét hangsúlyozta.

Ezt nyilvánosan és az uniós csúcsokon is rendre megtette. Erre az volt a brüsszeli automata válasz, hogy minden tűzszünet és békemisszió csak az oroszok kezére játszik.

Nagyot fordult azonban a világ Donald Trump hivatalba lépésével, majd az orosz–amerikai tárgyalások megkezdésével: felerősödtek a békepárti hangok. Brüsszelben is elkezdtek a béke és a tűzszünet lehetőségéről beszélni. Látták ugyanis, hogy egyedül maradtak a háborút támogató álláspontjukkal. A tűzszünethez most is mindenféle feltételt kötnének, mintha bárki is figyelembe venné, hogy a brüsszeliek mit akarnak vagy mit nem. Nyár óta már a brüsszeli tanácsi szövegekben is beszélnek tűzszünetről, igaz, hozzáteszik, hogy olyan tűzszünet kellene, amely békéhez vezet.

Ma már jól látszik, hogy a brüsszeliek milyen képmutatók. Nekik ma is csak a háború folytatása az érdekük, de miután az amerikai elnöknek köszönhetően egyre közelebb a béke esélye, ma már elképzelhetőnek tartják a tűzszünetet.

De az persze zavarja őket, hogy az orosz és az amerikai elnök éppen Budapesten találkozhat. Mert azt is mi képviseltük már a háború kitörésének kezdeti időszakában, hogy csak egy amerikai és orosz megállapodás vethet véget a vérengzésnek. Szurkoljunk annak, hogy minél előbb érjen véget a háború, állapodjanak meg a felek, ha szükséges, akkor Budapesten. Az európaiak és a magyarok többsége ugyanis békepárti.

Ezért is leszünk ott a békemeneten!

A szerző parlamenti államtitkár, Európai Uniós Ügyek Minisztériuma

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Marco Rossi és a magas labdák

Csinálják a fesztivált

Köpönyeggel a migránsválság ellen

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

