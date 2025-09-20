Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Mit üzen ma Röszke ostroma?

Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar határ állni fog.

Zsigmond Barna Pál
2025. 09. 20.
Fotó: Kurucz Árpád

Tíz éve történt, de mintha tegnap lett volna – soha nem felejthetjük el. 2015. szeptember 16-án nem egyszerű rendbontás zajlott Röszkénél. Nem egy kis incidens. Nem egy szerencsétlen véletlen. Hanem előre kitervelt, brutális támadás Magyarország ellen. A balliberális médiából árasztott, elesett, főként nőkből és gyerekekből álló illegális migránsok képével szemben valójában 

fiatal férfiak rohamozták meg a határt: kövekkel, botokkal, fémrudakkal estek a rendőröknek. Húsz magyar rendőr sebesült meg – ketten súlyosan –, miközben több száz ember sérült meg a káoszban. A magyar határ szó szerint lángokban állt.

Aznap minden világossá vált. A migráció nem ártatlan népvándorlás. Nem segélykiáltás. Hanem szervezett, veszélyes fenyegetés. És miközben rendőreink testükkel, életüket kockáztatva védték a határt, 

Brüsszel azóta is minket büntet: kétszázmillió eurós átalány büntetéssel és napi egymillió eurós tétellel. Csak azért, mert Magyarország nem engedte, hogy a balkáni útvonal végállomásából az illegális bevándorlás autópályája legyen.

Európa tanult? Nem.

Tíz év után egyértelműen látjuk: a migráció és az erőszak kéz a kézben jár. Magdeburgban szeptember 8-án egy szíriai migráns halálra késelt egy 59 éves nőt a rendőrség közelében. Szicíliában szeptember elején három marokkói migráns bedrogozott, elrabolt és megerőszakolt két magyar lányt.

Németországban szinte nincs olyan hét, hogy ne történne újabb késelés, erőszakos támadás, bevándorló-hátterű bűncselekmény. Augusztusban Berlinben, Drezdában, Hamburgban is támadások rázták meg a közvéleményt. A nyugat-európai mindennapok mára a félelemről szólnak. Ma ott nem az a kérdés, történik-e valami, hanem az: mikor és hol.

Ez lett Brüsszel politikájának következménye. Ez a „nyitott kapuk” valósága: erőszak, terrorveszély, a biztonság elvesztése. Nem véletlen, hogy Londonban százezrek tüntettek az illegális bevándorlás ellen. A britek többek között azért léptek ki az EU-ból, mert elegük lett abból, hogy Brüsszel képtelen volt megvédeni Európát.

2024-ben több mint 453 ezer kiutasítási határozat született az EU-ban. Ebből mindössze 24 százalékot hajtottak végre. Mit jelent ez? Azt, hogy tízből hét illegális migráns Európában marad. Nem a bűnözők viselik a következményeket, hanem a tagállamok polgárai. Ez kudarc. De Brüsszel nem vállal felelősséget.

 Ehelyett újabb és újabb paktumokat erőltet, kvótákat diktál, kötelező szolidaritást akar. Magyarországtól pedig azt várja, hogy adjuk fel a saját biztonságunkat.

A magyar modell működik. Mi nemet mondtunk erre. És nemet mondunk ma is. A migráció nem jog, nem lehetőség, hanem fenyegetés. Ezért utasítottuk el az elhibázott migrációs paktumot.

A magyar modell egyértelmű: a külső határokat meg kell védeni. A kérelmeket az EU területén kívül kell elbírálni. A kiutasításokat végre kell hajtani. Az embercsempész-hálózatokat fel kell számolni. A segítséget oda kell vinni, ahol a baj keletkezik. 

És a számok magukért beszélnek: 2022-ben több mint 269 ezer illegális határátlépést akadályoztunk meg. 2023-ban 173 ezret. 2024-ben eddig közel tízezret. Ezek nem üres szavak, hanem kemény tények.
Kettős mérce helyett elismerést!

Magyarország 2015 óta Európa védőbástyája. Ha nem állunk meg akkor, Röszkénél, ma sokkal rosszabb helyzetben lenne a kontinens. Brüsszel mégis kettős mércét alkalmaz: büntet, támad, fenyeget. Ideje lenne elismerni a magyar erőfeszítéseket, és megtéríteni a határvédelem költségeit.

És ideje kimondani: amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar határ állni fog. De ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, ők végrehajtanák Brüsszel és a mára baloldalivá vált néppárt minden bevándorláspárti döntését. Ez nem politikai részletkérdés, hanem nemzeti sorskérdés.

Mit üzen ma Röszke? Azt, hogy aki nem védi a határait, az elveszíti a jövőjét. Azt, hogy a migrációs nyomást csak egy erős, bátor, nemzeti politika tudja megállítani. Azt, hogy Magyarország, ha kell, egyedül is képes megvédeni Európát. Röszke a bizonyíték: lehet nemet mondani. Meg lehet állítani a rohamot. Tíz év után is világos: Magyarország útja a helyes út.

Amíg nemzeti kormány van, addig lesz határkerítés, lesz magyar határvédelem, nemet mondunk a migránsok betelepítésére, és addig lesz biztonság, lesz jövő.

 De elég egy rossz választás, és Brüsszel bábjai Magyarországból is bevándorló­országot csinálnak.

A szerző az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára
 

