Mit üzen ma Röszke ostroma?

Tíz éve történt, de mintha tegnap lett volna – soha nem felejthetjük el. 2015. szeptember 16-án nem egyszerű rendbontás zajlott Röszkénél. Nem egy kis incidens. Nem egy szerencsétlen véletlen. Hanem előre kitervelt, brutális támadás Magyarország ellen. A balliberális médiából árasztott, elesett, főként nőkből és gyerekekből álló illegális migránsok képével szemben valójában

fiatal férfiak rohamozták meg a határt: kövekkel, botokkal, fémrudakkal estek a rendőröknek. Húsz magyar rendőr sebesült meg – ketten súlyosan –, miközben több száz ember sérült meg a káoszban. A magyar határ szó szerint lángokban állt.

Aznap minden világossá vált. A migráció nem ártatlan népvándorlás. Nem segélykiáltás. Hanem szervezett, veszélyes fenyegetés. És miközben rendőreink testükkel, életüket kockáztatva védték a határt,

Brüsszel azóta is minket büntet: kétszázmillió eurós átalány büntetéssel és napi egymillió eurós tétellel. Csak azért, mert Magyarország nem engedte, hogy a balkáni útvonal végállomásából az illegális bevándorlás autópályája legyen.

Európa tanult? Nem.

Tíz év után egyértelműen látjuk: a migráció és az erőszak kéz a kézben jár. Magdeburgban szeptember 8-án egy szíriai migráns halálra késelt egy 59 éves nőt a rendőrség közelében. Szicíliában szeptember elején három marokkói migráns bedrogozott, elrabolt és megerőszakolt két magyar lányt.

Németországban szinte nincs olyan hét, hogy ne történne újabb késelés, erőszakos támadás, bevándorló-hátterű bűncselekmény. Augusztusban Berlinben, Drezdában, Hamburgban is támadások rázták meg a közvéleményt. A nyugat-európai mindennapok mára a félelemről szólnak. Ma ott nem az a kérdés, történik-e valami, hanem az: mikor és hol.

Ez lett Brüsszel politikájának következménye. Ez a „nyitott kapuk” valósága: erőszak, terrorveszély, a biztonság elvesztése. Nem véletlen, hogy Londonban százezrek tüntettek az illegális bevándorlás ellen. A britek többek között azért léptek ki az EU-ból, mert elegük lett abból, hogy Brüsszel képtelen volt megvédeni Európát.

2024-ben több mint 453 ezer kiutasítási határozat született az EU-ban. Ebből mindössze 24 százalékot hajtottak végre. Mit jelent ez? Azt, hogy tízből hét illegális migráns Európában marad. Nem a bűnözők viselik a következményeket, hanem a tagállamok polgárai. Ez kudarc. De Brüsszel nem vállal felelősséget.

Ehelyett újabb és újabb paktumokat erőltet, kvótákat diktál, kötelező szolidaritást akar. Magyarországtól pedig azt várja, hogy adjuk fel a saját biztonságunkat.