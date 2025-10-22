Szijjártó Péter: Folytatniuk kell az erőfeszítéseiket azoknak, akik a békét támogatják, mint Magyarország

Nem szállítunk fegyvert, nem küldünk pénzt Ukrajnába, s nyitva tartjuk a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, mert úgy véljük, hogy a háború a csatatéren nem érhet véget, csak a tárgyalóasztalnál

– szögezte le.

„Természetesen ezért a hozzáállásért a liberális európai fősodor folyamatosan megbélyegzett, »Putyin ügynökének, oroszbarátnak, a Kreml propagandistájának« nevezett minket. De el kell mondanom, hogy ugyanilyen megbélyegzést kaptunk az európaiaktól azért is, mert pozitív kapcsolatot ápolunk Donald Trumppal” – tette hozzá.

Elítélte, hogy a kontinensen egyesek megpróbálják aláásni az amerikai elnök békeerőfeszítéseit.

Mi, magyarok, nagyon is szurkoltunk Trump elnöknek az amerikai választásokon, és rendkívül örültünk a győzelmének, mert tudtuk, hogy ő az egyetlen remény a békére. Nincsen a világon más politikus, aki véget tudna vetni ennek a háborúnak

– fogalmazott.

Ha az európai politikusok nem akadályozták volna a béketörekvéseit, a béke már visszatérhetett volna Közép- és Kelet-Európába. Azonban sajnos a nyugat-európai politikusoknak nem érdeke a béke: olyan döntéseket hoznak, amelyek tovább mélyítik a konfliktust és súlyos eszkalációs kockázatot hordoznak

– folytatta.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy amióta bejelentették a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó tervét, több európai politikus mindent megtett annak meghiúsításáért.

Ennek szavai szerint két oka van, és az egyik maga a helyszín, hiszen ebből rögtön kiderülne, hogy nem Magyarország van elszigetelve nemzetközileg, hanem az Európai Unió. Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy