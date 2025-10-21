ukrajnaEurópai UnióMagyarország

Így kerülné meg Ukrajna a magyarok véleményét

Újabb módszert találtak az ukránok arra, hogy megkerüljék a magyar vétót. Kijev nyitott az informális megoldásokra Ukrajna EU-csatlakozása érdekében.

2025. 10. 21. 18:31
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Ritzau Scanpix via AFP
Megkerülné Magyarország álláspontját Ukrajna az európai uniós csatlakozás ügyében – számol be róla az Evropejszka Pravda ukrán hírportál.

Orbán Balázs szerint Brüsszel mindenre hajlandó Ukrajna EU-csatlakozása érdekében
Orbán Balázs szerint Brüsszel mindenre hajlandó Ukrajna EU-csatlakozása érdekében. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ukrajna technikai előkészületei folyamatosak, és az ország az év végére teljesen készen áll majd mind a hat tárgyalási klaszter megnyitására – hangsúlyozta Olekszandr Ilkov, az Európai és Euroatlanti Integrációs Kormányhivatal vezetője a Kijevben megrendezett csatlakozási fórumon.

Közeledünk ahhoz a pillanathoz, amikor partnereink kiszámíthatósága abszolút elengedhetetlen. Nem engedményeket kérünk, hanem kiszámíthatóságot. Szükségünk van egy olyan ütemtervre, ahol a konkrét előrehaladás konkrét döntésekhez vezet

– fejtette ki Ilkov.

Az ukrán kormányzati tisztviselő kiemelte, hogy Ukrajna Magyarország tiltakozása ellenére sem adja fel célját. Ehelyett egy új elemet javasol bevezetni a csatlakozási folyamatba: informális konzultációk formátumát, amely lehetővé tenné a párbeszéd folytatását a hivatalos tárgyalások megkezdése előtt is.

Megértjük, hogy ezek a konzultációk informálisak maradnak, és nem helyettesíthetik a tárgyalási eljárásokat

– tette hozzá Ilkov.

Ez a megközelítés jelentős változást jelent Kijev korábbi álláspontjához képest. Eddig ugyanis az ukrán vezetés ragaszkodott a tárgyalási klaszterek formális megnyitásához, és elutasította az informális megoldásokat. A jelenlegi nyilatkozatok azonban arra utalnak, hogy Ukrajna most már nyitott lenne az informális útra is.

Korábban Brüsszel is jelezte, hogy a magyar álláspont megkerülése érdekében nyitott egy úgynevezett kétlépcsős folyamatra Ukrajna EU-csatlakozása ügyében. Ez a gyakorlatban a folyamat elindítását jelentené anélkül, hogy közvetlenül szembemenne a magyar vétóval.

Emellett az is napvilágot látott, hogy az EU-ban olyan új csatlakozási modellről is folynak egyeztetések, amely Ukrajna számára korlátozott jogokat biztosítana a teljes szavazati jog nélkül. Ez a megoldás átmeneti jelleggel működhetne, amíg az ország teljesíti a teljes jogú tagsághoz szükséges feltételeket.

Az Ukrajna ügynökeként viselkedő brüsszeli elit bármire hajlandó lenne Ukrajna EU-csatlakozása érdekében, még az Európai Unió alapvető játékszabályainak módosítására is – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ez a stratégia jól illeszkedik abba a gondolkodásba, amely három és fél éve uralja az uniós politikát: a háborús logika erőltetésébe, a szankciókra épülő zsákutcás politikába és a geopolitikai szembenállásba – hangsúlyozta Orbán Balázs.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

