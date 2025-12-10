Termékvisszahívás: baktériummal szennyezett, Hollandiából származó tápszerre figyelmeztet a hatóság

A gyártó és a hatóság a fogyasztók biztonsága érdekében döntött az érintett tápszer visszahívása mellett. A probléma forrását a Nestlé hollandiai, nunspeeti üzemében azonosították, ahol egy belső, önellenőrzési vizsgálat során derült fény a mikrobiológiai eltérésre. A tesztek a Bacillus cereus baktérium, illetve az általa termelt toxin jelenlétét igazolták. A magyarországi leányvállalat a felfedezést követően haladéktalanul egyeztetett az NKFH-val a szükséges lépésekről, írja az Origo.

Hányást, hasmenést okozhat a Bacillus cereusszal szennyezett tápszer (Fotó: NKFH)



A visszahívott Bacillus cereussal fertőzött tápszer 6-16 órás lappangási idő után okoz rosszullétet

Mint írják: a Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.

A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben – például rizs, tészta – jelenik meg, rendkívül hőálló, hiszen a sütés, főzés sem semmisíti meg, hányingert, hányást okoz.



A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotós: Jean-Christophe Bott)