Rendkívüli

Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Nestlé Hungária Kfttejalapúfogyasztóvédelmi hatóságrosszullétélelmiszer

Termékvisszahívás: baktériummal szennyezett, Hollandiából származó tápszerre figyelmeztet a hatóság

Egészségügyi kockázat gyanúja miatt kivonják a forgalomból a Nestlé Hungária Kft. egyik tejalapú anyatej-helyettesítő tápszerét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a termékben egy önellenőrzés során baktérium jelenlétét mutatták ki, amely kellemetlen tüneteket okozhat a csecsemőknél. A hatóság a visszagyűjtés folyamatát szigorúan felügyeli.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 15:38
Lausanne, 2019. április 11. Ulf Mark Schneider, a Nestlé vezérigazgatója beszél a svájci élelmiszeripari társaság részvényeseinek 152. alkalommal rendezett éves közgyûlésén Lausanne-ban 2019. április 11-én. A gazdasági ellátásért felelõs svájci szövetségi hivatal (BWL) ezen a napon közölte, hogy 2022-ig megszüntetné a kávé kötelezõ vésztartalékképzését, mivel az nem létfontosságú a túléléshez. MTI/EPA/KEYSTONE Fotó: Jean-Christophe Bott
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gyártó és a hatóság a fogyasztók biztonsága érdekében döntött az érintett tápszer visszahívása mellett. A probléma forrását a Nestlé hollandiai, nunspeeti üzemében azonosították, ahol egy belső, önellenőrzési vizsgálat során derült fény a mikrobiológiai eltérésre. A tesztek a Bacillus cereus baktérium, illetve az általa termelt toxin jelenlétét igazolták. A magyarországi leányvállalat a felfedezést követően haladéktalanul egyeztetett az NKFH-val a szükséges lépésekről, írja az Origo.

Hányást, hasmenést okozhat a Bacillus cereusszal szennyezett tápszer. /Fotó: NKFH
Hányást, hasmenést okozhat a Bacillus cereusszal szennyezett tápszer (Fotó: NKFH)


A visszahívott Bacillus cereussal fertőzött tápszer 6-16 órás lappangási idő után okoz rosszullétet

Mint írják: a Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.

A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben – például rizs, tészta – jelenik meg, rendkívül hőálló, hiszen a sütés, főzés sem semmisíti meg, hányingert, hányást okoz.


A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotós: Jean-Christophe Bott)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.