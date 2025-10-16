Szerelmi botrány, vezérváltás – és most 16 ezer dolgozó utcára kerül

A Magyar Nemzet is foglalkozott korábban a Nestlé háza táján végigsöpört botránnyal. A világ egyik vezető élelmiszeripari vállalatának igazgatótanácsa szeptember elején menesztette vezérigazgatóját, Laurent Freixe-et. Az ok nem volt példa nélküli: egy kínos szerelmi botrány a beosztottjával. A történet komoly bizalmi válságot idézett elő, a részvények is meginogtak, a Nestlé pedig kényszerpályára került: új vezetésre, új lendületre volt szükség. Az új vezető megérkezett, és elbocsát 16 000 embert.
A vállalat irányítását Philipp Navratil, a korábbi Nespresso-vezér vette át, aki már az első hetekben egyértelművé tette, hogy gyorsabb, karcsúbb és hatékonyabb Nestlét akar. Az új vezér egyben 16 000 fős leépítést is bejelentett, ez
- 12 000 irodai dolgozót,
- 4000 gyártási és logisztikai pozíciót érint.
Az átalakítás célja, hogy a vállalat 2027-ig hárommilliárd svájci frank költségmegtakarítást érjen el – ez félmilliárddal több, mint a korábbi célkitűzés. A Bloomberg és a Reuters beszámolói szerint a Nestlé harmadik negyedéves számai ugyanakkor meglepően jók, az értékesítés 4,3 százalékkal nőtt az árak emelése és a kereslet enyhe élénkülése miatt. Az inflációs nyomás azonban továbbra is magas, és a menedzsment szerint a növekedés fenntartása csak szerkezeti reformokkal lehetséges. A vállalat elnöke, Paul Bulcke, szintén idő előtt távozott, helyét Pablo Isla vette át, aki a spanyol Inditex (Zara) korábbi vezetőjeként ismert a gyors döntéshozatalról és a fegyelmezett irányításról. A befektetők egyelőre óvatos optimizmussal figyelik, hogy az új vezetés képes lesz-e egyensúlyt teremteni a növekedés és a költségvágás között.
A Nestlé üzleti kihívásokkal is küzd
- A vállalat 2024-ben 91,35 milliárd svájci frank árbevételt ért el, ami 1,8 százalékos csökkenés az előző évhez képest.
- Az organikus növekedés mindössze 2,2 százalék volt, ami történelmi mélypontnak számít a vállalat történetében.
- A nettó nyereség 10,88 milliárd frank volt, némileg elmaradva a 2023-as szinttől.
Nagy ára van az újjászületésnek
A Nestlé története egyszerre szól egy személyes bukásról és a vállalati újjászületésről. A szerelmi botrány legelső dominóként elindított egy mélyebb átalakulást. A cég most önmagát próbálja újradefiniálni a gyorsan változó piaci és társadalmi elvárások közepette. A következő hónapok döntik el, hogy a világ legnagyobb élelmiszer-gyártója valóban képes-e visszanyerni régi formáját – vagy a Nestlé új korszaka már nem a múlt, hanem a túlélés jegyében íródik.