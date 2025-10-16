Szerelmi botrány, vezérváltás – és most 16 ezer dolgozó utcára kerül

A Magyar Nemzet is foglalkozott korábban a Nestlé háza táján végigsöpört botránnyal. A világ egyik vezető élelmiszeripari vállalatának igazgatótanácsa szeptember elején menesztette vezérigazgatóját, Laurent Freixe-et. Az ok nem volt példa nélküli: egy kínos szerelmi botrány a beosztottjával. A történet komoly bizalmi válságot idézett elő, a részvények is meginogtak, a Nestlé pedig kényszerpályára került: új vezetésre, új lendületre volt szükség. Az új vezető megérkezett, és elbocsát 16 000 embert.

A korábbi Nespresso-vezér dolgozók tömegét bocsájtja el a Nestlé állományából Fotó: Shutterstock

A vállalat irányítását Philipp Navratil, a korábbi Nespresso-vezér vette át, aki már az első hetekben egyértelművé tette, hogy gyorsabb, karcsúbb és hatékonyabb Nestlét akar. Az új vezér egyben 16 000 fős leépítést is bejelentett, ez

12 000 irodai dolgozót,

4000 gyártási és logisztikai pozíciót érint.

Az átalakítás célja, hogy a vállalat 2027-ig hárommilliárd svájci frank költségmegtakarítást érjen el – ez félmilliárddal több, mint a korábbi célkitűzés. A Bloomberg és a Reuters beszámolói szerint a Nestlé harmadik negyedéves számai ugyanakkor meglepően jók, az értékesítés 4,3 százalékkal nőtt az árak emelése és a kereslet enyhe élénkülése miatt. Az inflációs nyomás azonban továbbra is magas, és a menedzsment szerint a növekedés fenntartása csak szerkezeti reformokkal lehetséges. A vállalat elnöke, Paul Bulcke, szintén idő előtt távozott, helyét Pablo Isla vette át, aki a spanyol Inditex (Zara) korábbi vezetőjeként ismert a gyors döntéshozatalról és a fegyelmezett irányításról. A befektetők egyelőre óvatos optimizmussal figyelik, hogy az új vezetés képes lesz-e egyensúlyt teremteni a növekedés és a költségvágás között.

A Nestlé üzleti kihívásokkal is küzd

A vállalat 2024-ben 91,35 milliárd svájci frank árbevételt ért el, ami 1,8 százalékos csökkenés az előző évhez képest.

Az organikus növekedés mindössze 2,2 százalék volt, ami történelmi mélypontnak számít a vállalat történetében.

A nettó nyereség 10,88 milliárd frank volt, némileg elmaradva a 2023-as szinttől.



Nagy ára van az újjászületésnek

A Nestlé története egyszerre szól egy személyes bukásról és a vállalati újjászületésről. A szerelmi botrány legelső dominóként elindított egy mélyebb átalakulást. A cég most önmagát próbálja újradefiniálni a gyorsan változó piaci és társadalmi elvárások közepette. A következő hónapok döntik el, hogy a világ legnagyobb élelmiszer-gyártója valóban képes-e visszanyerni régi formáját – vagy a Nestlé új korszaka már nem a múlt, hanem a túlélés jegyében íródik.