Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Szerelmi botrány, vezérváltás – és most 16 ezer dolgozó utcára kerül

Ismét forr a levegő az élelmiszeripari óriás körül. Alig csillapodtak a Nestlé vezetői botrány hullámai, máris új korszak kezdődött a svájci élelmiszeripari óriásnál. Hatalmas leépítést jelentettek be, dolgozók ezrei kerülnek utcára.

2025. 10. 16. 14:30
A Nestlét szerelmi botrány rengette meg, kirúgták az igazgatót. Forrás: Shutterstock
A Magyar Nemzet is foglalkozott korábban a Nestlé háza táján végigsöpört botránnyal. A világ egyik vezető élelmiszeripari vállalatának igazgatótanácsa szeptember elején menesztette vezérigazgatóját, Laurent Freixe-et. Az ok nem volt példa nélküli: egy kínos szerelmi botrány a beosztottjával. A történet komoly bizalmi válságot idézett elő, a részvények is meginogtak, a Nestlé pedig kényszerpályára került: új vezetésre, új lendületre volt szükség. Az új vezető megérkezett, és elbocsát 16 000 embert. 

Nestlé
A korábbi Nespresso-vezér dolgozók tömegét bocsájtja el a Nestlé állományából Fotó: Shutterstock

A vállalat irányítását Philipp Navratil, a korábbi Nespresso-vezér vette át, aki már az első hetekben egyértelművé tette, hogy gyorsabb, karcsúbb és hatékonyabb Nestlét akar. Az új vezér egyben 16 000 fős leépítést is bejelentett, ez 

  • 12 000 irodai dolgozót,
  • 4000 gyártási és logisztikai pozíciót érint. 

Az átalakítás célja, hogy a vállalat 2027-ig hárommilliárd svájci frank költségmegtakarítást érjen el – ez félmilliárddal több, mint a korábbi célkitűzés. A Bloomberg és a Reuters beszámolói szerint a Nestlé harmadik negyedéves számai ugyanakkor meglepően jók, az értékesítés 4,3 százalékkal nőtt az árak emelése és a kereslet enyhe élénkülése miatt. Az inflációs nyomás azonban továbbra is magas, és a menedzsment szerint a növekedés fenntartása csak szerkezeti reformokkal lehetséges. A vállalat elnöke, Paul Bulcke, szintén idő előtt távozott, helyét Pablo Isla vette át, aki a spanyol Inditex (Zara) korábbi vezetőjeként ismert a gyors döntéshozatalról és a fegyelmezett irányításról. A befektetők egyelőre óvatos optimizmussal figyelik, hogy az új vezetés képes lesz-e egyensúlyt teremteni a növekedés és a költségvágás között.

 

A Nestlé üzleti kihívásokkal is küzd

  • A vállalat 2024-ben 91,35 milliárd svájci frank árbevételt ért el, ami 1,8 százalékos csökkenés az előző évhez képest. 
  • Az organikus növekedés mindössze 2,2 százalék volt, ami történelmi mélypontnak számít a vállalat történetében. 
  • A nettó nyereség 10,88 milliárd frank volt, némileg elmaradva a 2023-as szinttől. 


Nagy ára van az újjászületésnek

A Nestlé története egyszerre szól egy személyes bukásról és a vállalati újjászületésről. A szerelmi botrány legelső dominóként elindított egy mélyebb átalakulást. A cég most önmagát próbálja újradefiniálni a gyorsan változó piaci és társadalmi elvárások közepette. A következő hónapok döntik el, hogy a világ legnagyobb élelmiszer-gyártója valóban képes-e visszanyerni régi formáját – vagy a Nestlé új korszaka már nem a múlt, hanem a túlélés jegyében íródik.

