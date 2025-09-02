Szerelmi botrány: újabb vezérigazgató bukott le – mi folyik világ vezető vállalatainál?

A világ legnagyobb élelmiszeripari óriásának éléről villámgyorsan menesztették Laurent Freixe CEO-t, magyarul vezérigazgatót, miután kiderült: titkos kapcsolatot folytatott egyik beosztottjával. A szerelmi botrány nemcsak etikai, hanem üzleti földrengést is hozott – a részvények azonnal estek. A döntést egy belső vizsgálat előzte meg, amely igazolta, hogy a svájci multinál negyven éve dolgozó vezető titkos szerelmi kapcsolatot tartott fenn egyik közvetlen beosztottjával. A vállalat a vizsgálat után közölte, hogy ez sérti a Nestlé etikai kódexét, és összeegyeztethetetlen a vezetői szereppel – írja a The Times.

Szerelmi botrány a Nestlé házatáján (Fotó: AFP/Gabriel Monnet)

Sok szakértő kellett a szerelmi viszony megállapításához

A történet külön pikantériája, hogy nem ez volt az első vizsgálat. Korábban a belső ellenőrzés nem talált bizonyítékot, ám a folyamatos panaszok után külső jogi szakértőket hívtak, akik már megerősítették a szabályszegést. A menesztés végül lelépési pénz nélkül történt, a vállalat világosság tette, ilyen ügyekben zéró a tolerancia. Azonnal meg is nevezték az utódot: Philipp Navratil, a Nespresso ügyvezetője, aki 2001 óta dolgozik a cégnél. A svájci menedzser a kávéportfólió – Nescafé, Starbucks – globális stratégiáját vitte sikerre, és január óta az igazgatótanács tagja.



Mit okozhat egy szerelmi botrány?

A Nestlé mostanában nemcsak etikai, hanem komoly üzleti kihívásokkal is küzd.

A vállalat 2024-ben 91,35 milliárd svájci frank árbevételt ért el, ami 1,8 százalékos csökkenés az előző évhez képest.

Az organikus növekedés mindössze 2,2 százalék volt, ami történelmi mélypontnak számít a vállalat történetében.

A nettó nyereség 10,88 milliárd frank volt, némileg elmaradva a 2023-as szinttől.