Szerelmi botrány: újabb vezérigazgató bukott le – mi folyik világ vezető vállalatainál?

A világ legnagyobb élelmiszeripari óriásának éléről villámgyorsan menesztették Laurent Freixe CEO-t, magyarul vezérigazgatót, miután kiderült: titkos kapcsolatot folytatott egyik beosztottjával. A szerelmi botrány nemcsak etikai, hanem üzleti földrengést is hozott – a részvények azonnal estek. A döntést egy belső vizsgálat előzte meg, amely igazolta, hogy a svájci multinál negyven éve dolgozó vezető titkos szerelmi kapcsolatot tartott fenn egyik közvetlen beosztottjával. A vállalat a vizsgálat után közölte, hogy ez sérti a Nestlé etikai kódexét, és összeegyeztethetetlen a vezetői szereppel – írja a The Times.
Sok szakértő kellett a szerelmi viszony megállapításához
A történet külön pikantériája, hogy nem ez volt az első vizsgálat. Korábban a belső ellenőrzés nem talált bizonyítékot, ám a folyamatos panaszok után külső jogi szakértőket hívtak, akik már megerősítették a szabályszegést. A menesztés végül lelépési pénz nélkül történt, a vállalat világosság tette, ilyen ügyekben zéró a tolerancia. Azonnal meg is nevezték az utódot: Philipp Navratil, a Nespresso ügyvezetője, aki 2001 óta dolgozik a cégnél. A svájci menedzser a kávéportfólió – Nescafé, Starbucks – globális stratégiáját vitte sikerre, és január óta az igazgatótanács tagja.
Mit okozhat egy szerelmi botrány?
A Nestlé mostanában nemcsak etikai, hanem komoly üzleti kihívásokkal is küzd.
- A vállalat 2024-ben 91,35 milliárd svájci frank árbevételt ért el, ami 1,8 százalékos csökkenés az előző évhez képest.
- Az organikus növekedés mindössze 2,2 százalék volt, ami történelmi mélypontnak számít a vállalat történetében.
- A nettó nyereség 10,88 milliárd frank volt, némileg elmaradva a 2023-as szinttől.
Mindez riasztó a befektetőknek, akik amúgy is elégedetlenek: a Nestlé részvényei 2022 óta több mint negyven százalékot estek. A vitamin- és étrend-kiegészítő divízió gyengélkedik, miközben az amerikai fagyasztott ételportfólió körüli visszahívások is nyomot hagytak a márkán. A botrány bejelentésének napján a részvények Európában 3,2 százalékot zuhantak, ami magával rántotta a STOXX 600 index élelmiszer- és italszektorát is. Az árfolyam már az elmúlt 12 hónapban is 17 százalékot csökkent, így a mostani ügy csak mélyítette a válságot. Az elemzők szerint a gond nem pusztán az etikai vétség, hanem a vezetőváltások gyors egymásutánja.
A Nestlé esete alig pár hónappal követi a német SAP botrányát, ahol Christian Klein bukott meg munkahelyi viszonya miatt, és a magyar közéletet is borzolta a hazai SAP leányvállalatnál kialakult, részleteiben tisztázatlan hostessbotrány.