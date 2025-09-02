Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

NestléSAPbotrányvezetőváltás

Szerelmi botrány: újabb vezérigazgató bukott le – mi folyik világ vezető vállalatainál?

Alig heverte ki a magyar SAP, hogy nehezen átlátható hostessügyek miatt kellett vezérigazgatót váltania, a Nestlé-vezér a következő áldozat. A Nestlé, a világ egyik vezető élelmiszeripari vállatata hétfőn robbantotta a hírt: a cég igazgatótanácsa azonnali hatállyal menesztette vezérigazgatóját, Laurent Freixe-et, az ok nem példátlan: szerelmi botrány. Viszony, titkos munkahelyi kapcsolat, zaklatás, vajon mi történt?

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 11:22
A Nestlét szerelmi botrány rengette meg, kirúgták az igazgatót. Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világ legnagyobb élelmiszeripari óriásának éléről villámgyorsan menesztették Laurent Freixe CEO-t, magyarul vezérigazgatót, miután kiderült: titkos kapcsolatot folytatott egyik beosztottjával. A szerelmi botrány nemcsak etikai, hanem üzleti földrengést is hozott – a részvények azonnal estek. A döntést egy belső vizsgálat előzte meg, amely igazolta, hogy a svájci multinál negyven éve dolgozó vezető titkos szerelmi kapcsolatot tartott fenn egyik közvetlen beosztottjával. A vállalat a vizsgálat után közölte, hogy ez sérti a Nestlé etikai kódexét, és összeegyeztethetetlen a vezetői szereppel – írja a The Times.  

szerelmi botrány
Szerelmi botrány a Nestlé házatáján (Fotó: AFP/Gabriel Monnet)

Sok szakértő kellett a szerelmi viszony megállapításához

A történet külön pikantériája, hogy nem ez volt az első vizsgálat. Korábban a belső ellenőrzés nem talált bizonyítékot, ám a folyamatos panaszok után külső jogi szakértőket hívtak, akik már megerősítették a szabályszegést. A menesztés végül lelépési pénz nélkül történt, a vállalat világosság tette, ilyen ügyekben zéró a tolerancia. Azonnal meg is nevezték az utódot: Philipp Navratil, a Nespresso ügyvezetője, aki 2001 óta dolgozik a cégnél. A svájci menedzser a kávéportfólió – Nescafé, Starbucks – globális stratégiáját vitte sikerre, és január óta az igazgatótanács tagja.
 

Mit okozhat egy szerelmi botrány? 

A Nestlé mostanában nemcsak etikai, hanem komoly üzleti kihívásokkal is küzd. 

  • A vállalat 2024-ben 91,35 milliárd svájci frank árbevételt ért el, ami 1,8 százalékos csökkenés az előző évhez képest. 
  • Az organikus növekedés mindössze 2,2 százalék volt, ami történelmi mélypontnak számít a vállalat történetében. 
  • A nettó nyereség 10,88 milliárd frank volt, némileg elmaradva a 2023-as szinttől. 

  • Mindez riasztó a befektetőknek, akik amúgy is elégedetlenek: a Nestlé részvényei 2022 óta több mint negyven százalékot estek. A vitamin- és étrend-kiegészítő divízió gyengélkedik, miközben az amerikai fagyasztott ételportfólió körüli visszahívások is nyomot hagytak a márkán. A botrány bejelentésének napján a részvények Európában 3,2 százalékot zuhantak, ami magával rántotta a STOXX 600 index élelmiszer- és italszektorát is. Az árfolyam már az elmúlt 12 hónapban is 17 százalékot csökkent, így a mostani ügy csak mélyítette a válságot. Az elemzők szerint a gond nem pusztán az etikai vétség, hanem a vezetőváltások gyors egymásutánja. 

    A Nestlé esete alig pár hónappal követi a német SAP botrányát, ahol Christian Klein bukott meg munkahelyi viszonya miatt, és a magyar közéletet is borzolta a hazai SAP leányvállalatnál kialakult, részleteiben tisztázatlan hostessbotrány. 
     

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.