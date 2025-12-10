síszezonhórétegmeteorológuslevegő

Nem valami szívderítő, amit a meteorológusok mondanak a síszezonról

Térkép a cikkben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10.
síelők
illusztráció Forrás: Pexels
SÍSZEZ-OFF – ezzel kezdi a bejegyzését a közösségi oldalán a HungaroMet, ami arra utal, hogy mostanában nem igazán várhatóak idilli körülmények a síeléshez. 

Részletezik, Északnyugat-, Nyugat-Európában egy hosszan elnyúló frontrendszer található, és a ciklon előoldalán szipkázza a melegebb levegőt dél felől. Emiatt a szokásosnál jóval enyhébb idő a jellemző. Franciaországban, Spanyolországban például 19, 20 fokot is mérnek, de nem kell messze menni az extrémitásokért. 

Például az Alpokban van, ahol ahol kétezer méter környékén is 10 fok fölötti maximumok fordulnak elő. Bizonyára december közepe tájékán sokan vágynak a síelésre, de az ott lévő hóréteg megmaradásához nem éppen jók most a körülmények – közölték. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

