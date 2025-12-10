A vízirendőrök december 9-én 19 óra 45 perckor a Balatonkenese előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy a sűrű ködben két horgász műszaki hiba miatt eltévedt, a hajóval nem tudtak partot érni – írja a rendőrségi portál.
Akkora köd volt a Balatonon, hogy elveszett két horgász
Sötét is volt már.
A kétségbeesett férfiakat nem sokkal később, mintegy másfél kilométerre találták meg a szárazföldtől, majd az elektromos vízi járművet a kikötőbe kísérték.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a Balaton jelenleg megközelítőleg 5 fokos, így a hipotermia, vagyis az emberi test kihűlésének veszélye már rendkívül rövid idő alatt fennáll. Egyúttal hangsúlyozzák, hogy
november 1-től március 31-ig vízi járművekről (vitorlás, csónak stb.) már tilos az éjszakai horgászat, az csak 6 és 22 óra között megengedett.
Egyébként rengeteg szabály és tudnivaló van, ha ilyen időben horgászna, ezekről ide kattintva olvashat.
Emelkednek a nevelőszülői díjak, megszületett a kiberbiztonsági törvény – több fontos jogszabályt fogadott el az Országgyűlés
Nemcsak a 14. havi nyugdíj bevezetéséről döntöttt a T. Ház
Hajmeresztő, milyen apropóból tört be a borsodi férfi a szomszédjához hajnalok hajnalán
Arra ébredt a nő, hogy valaki az arcát simogatja.
Modernizálják a tűzoltóságokat a magyar-szerb határnál
Katasztrófavédelmi program kezdődött a határmenti térség biztonságáért.
Kósa Lajos: Figyelünk a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére
A Fidesz alelnöke szerint a migrációval kapcsolatos döntéseket nagyon meg kell fontolni.
