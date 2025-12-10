Akkora köd volt a Balatonon, hogy elveszett két horgász

A kétségbeesett férfiakat nem sokkal később, mintegy másfél kilométerre találták meg a szárazföldtől, majd az elektromos vízi járművet a kikötőbe kísérték.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a Balaton jelenleg megközelítőleg 5 fokos, így a hipotermia, vagyis az emberi test kihűlésének veszélye már rendkívül rövid idő alatt fennáll. Egyúttal hangsúlyozzák, hogy

november 1-től március 31-ig vízi járművekről (vitorlás, csónak stb.) már tilos az éjszakai horgászat, az csak 6 és 22 óra között megengedett.

Egyébként rengeteg szabály és tudnivaló van, ha ilyen időben horgászna, ezekről ide kattintva olvashat.