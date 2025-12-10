gyermekZala Vármegyei Rendőr-főkapitányságpanasz

Nyomoz a rendőrség, miután csaknem negyven gyermeket kellett kórházba szállítani az egyik zalai általános iskolából

Gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a kedden a Kőrösi általános iskolában történt tömeges egészségügyi panaszokkal összefüggésben. A kórházba szállított gyerekek és felnőttek szerdára hazatérhettek.

Forrás: MTI2025. 12. 10. 12:30
mentők ás rendőr is érkezett a zalai iskolához, ahol csaknem negyven diák lett rosszul Fotó: Szakony Attila Forrás: Zaol
Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt eljárást indított a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A vizsgálat ismeretlen tettes ellen folyik az iskolai tömeges rosszullétek miatt.

Az Országos Mentőszolgálat keddi közlése szerint Nagykanizsáról 37 gyereket és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai és a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre, elsősorban köhögés és hányinger miatt. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt a tájékoztatást adta, hogy méréseik során egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szerdán arról tájékoztatott, hogy az intézményükbe szállított húsz gyereket ellátták,

 közülük kettőt enyhe panaszok miatt megfigyelésre elhelyeztek a gyerekosztályon, a többiek kedd este hazatérhettek.

Az MTI értesülése szerint a Zalaegerszegen ápolt két gyereket szerdán szintén hazaengedték. A Kanizsai Dorottya Kórházba 17 gyereket és két felnőttet vittek a mentők kedden. 

 

