Nyomoz a rendőrség, miután csaknem negyven gyermeket kellett kórházba szállítani az egyik zalai általános iskolából

Az Országos Mentőszolgálat keddi közlése szerint Nagykanizsáról 37 gyereket és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai és a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre, elsősorban köhögés és hányinger miatt. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt a tájékoztatást adta, hogy méréseik során egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.