Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt eljárást indított a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A vizsgálat ismeretlen tettes ellen folyik az iskolai tömeges rosszullétek miatt.
Nyomoz a rendőrség, miután csaknem negyven gyermeket kellett kórházba szállítani az egyik zalai általános iskolából
Gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a kedden a Kőrösi általános iskolában történt tömeges egészségügyi panaszokkal összefüggésben. A kórházba szállított gyerekek és felnőttek szerdára hazatérhettek.
Az Országos Mentőszolgálat keddi közlése szerint Nagykanizsáról 37 gyereket és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai és a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre, elsősorban köhögés és hányinger miatt. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt a tájékoztatást adta, hogy méréseik során egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.
További Belföld híreink
A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szerdán arról tájékoztatott, hogy az intézményükbe szállított húsz gyereket ellátták,
közülük kettőt enyhe panaszok miatt megfigyelésre elhelyeztek a gyerekosztályon, a többiek kedd este hazatérhettek.
Az MTI értesülése szerint a Zalaegerszegen ápolt két gyereket szerdán szintén hazaengedték. A Kanizsai Dorottya Kórházba 17 gyereket és két felnőttet vittek a mentők kedden.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
