Ellepték a mentők Nagykanizsán a Kőrösi-iskola környékét – értesült a Zaol.
Csaknem negyven gyermek lett rosszul a nagykanizsai iskolában, már nyomozzák, mitől
A mentők már a helyszínen vannak.
A portál a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól megtudta, a helyszínen még méréseket végeznek, azt már kizárták, hogy szén-monoxiddal lenne a gond. Egyelőre úgy tudni, hogy az iskolában összesen 38 gyermek lett rosszul. Egy szülőtől úgy tudják, az egyik Facebok-csoportban klórgázszivárgásról szólnak a hírek.
További Belföld híreink
Megtudták azt is, hogy az 1. a osztályból négy gyermeket kivéve az összes tanulónál jelentkezett valamilyen tünet. A 4. és a 6. osztályosok jól vannak, társaikkal együtt az udvaron vannak.
További Belföld híreink
A Zaol helyszíni riportját ide kattintva olvashatja.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karácsony alkalmából még több pénzt kér a támogatóitól a Tisza Párt
Megcsúsztak a választási kampányra felkészüléssel, most extra pénzért kuncsorognak Magyar Péterék.
A kormány minden támogatást megad az ügyészségnek a Szőlő utca kapcsán
A kormány és a szaktárca is több intézkedést hozott az üggyel kapcsoatban.
Puzsér Róbert tényleg betelefonált a Hír TV-be? Hamis videó terjed a neten
A baloldali megmondóember nem telefonált be egykori munkahelyére.
Jön az év leglátványosabb csillaghullása, igaz, ezúttal van egy kis bökkenő
Lehet, hogy a csillagok szerelmeseinek vágyai az idén nem teljesülhetnek maradéktalanul.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karácsony alkalmából még több pénzt kér a támogatóitól a Tisza Párt
Megcsúsztak a választási kampányra felkészüléssel, most extra pénzért kuncsorognak Magyar Péterék.
A kormány minden támogatást megad az ügyészségnek a Szőlő utca kapcsán
A kormány és a szaktárca is több intézkedést hozott az üggyel kapcsoatban.
Puzsér Róbert tényleg betelefonált a Hír TV-be? Hamis videó terjed a neten
A baloldali megmondóember nem telefonált be egykori munkahelyére.
Jön az év leglátványosabb csillaghullása, igaz, ezúttal van egy kis bökkenő
Lehet, hogy a csillagok szerelmeseinek vágyai az idén nem teljesülhetnek maradéktalanul.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!