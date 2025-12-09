Az ügyészség sikeresen indítványozta a büntetés súlyosítását abban az ügyben, amelynek vádlottja nem bírta elviselni, hogy volt élettársa elhagyta őt, ezért az életére tört – adták hírül.
Molotov-koktéllal akarta felrobbantani a volt élettársát a férfi, de elrontotta a receptet
Nem ez a legsúlyosabb bűne egyébként.
A jogerős ítélet szerint a vádlott 2015-től 2022-ig élt élettársi kapcsolatban a sértettel. A vádlott a szakítást és a sértett új párkapcsolatát nem tudta elfogadni, ezért telefonon, majd személyesen is zaklatta, fenyegette volt élettársát. 2022. július 6-án újabb szóváltás volt közöttük, majd az ittas férfi Molotov-koktélt készített, és azzal visszament a sértett munkahelyére. Az üveget tartalmazó zacskót meggyújtotta, majd azt az üveggel együtt az üzletbe bedobta.
Mivel a vádlott tévedésből gázolajat töltött az üvegbe, az nem gyulladt meg, és ezért tűz sem keletkezett az épületben.
Miután letartóztatásba került, a férfit a testvére fogadta be, akinek az élettársával rendszeresen italozott, vitatkozott. 2023. december 6-án, egy ilyen alkalommal a vádlott a férfit egy 14 centiméter pengehosszúságú késsel, közepes erővel kétszer a mellkasán, illetve alkarján és combján is megszúrta, aki a helyszínen az életét vesztette.
A Győri Törvényszék a vádlottat több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közveszélyokozás bűntettének kísérlete miatt 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek. A Győri Ítélőtábla a mai napon kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával, a férfi büntetését 18 évre súlyosította.
