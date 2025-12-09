Molotov-koktéllal akarta felrobbantani a volt élettársát a férfi, de elrontotta a receptet

Miután letartóztatásba került, a férfit a testvére fogadta be, akinek az élettársával rendszeresen italozott, vitatkozott. 2023. december 6-án, egy ilyen alkalommal a vádlott a férfit egy 14 centiméter pengehosszúságú késsel, közepes erővel kétszer a mellkasán, illetve alkarján és combján is megszúrta, aki a helyszínen az életét vesztette.

A Győri Törvényszék a vádlottat több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közveszélyokozás bűntettének kísérlete miatt 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.