Szólt a szomszéd, hogy nem kéne ilyen hangosan zenét hallgatni, de azt biztosan nem gondolta, hogy mi lesz ebből

A házból kijött a fiú apja, a másik vádlott, és azonnal agresszívan beszélt a sértettel. Az elkövető meg akarta rúgni és ütni a férfit, aki folyamatosan hátrált, és védekezésképpen arcon ütötte a vádlottat, aki a földre esett. Az eseményekbe beavatkozott a másik vádlott, odament a sértetthez, ököllel megütötte, amitől a sértett a földre került. Ekkor az apa is újból rátámadt a földön fekvő sértettre, többször megrúgta, amikor pedig a sértett felállt, ököllel fejen ütötte.

A fiatalabbik vádlott végül a sértettet belökte egy vízelvezető árokba, ahol apjával együtt tovább ütlegelték és rugdosták.

A sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.