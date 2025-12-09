Szólt a szomszéd, hogy nem kéne ilyen hangosan zenét hallgatni, de azt biztosan nem gondolta, hogy mi lesz ebből

Vádat emelt két férfi ellen súlyos testi sértés bűntette miatt az Encsi Járási Ügyészség, mert a hangos zenehallgatásuk miatt panaszkodó szomszéd férfit bántalmazták.
A vádirat szerint a vádlottak borsodi településen lévő családi házában 2025. április végén, délután, hangosan zenét hallgattak. Ez zavarta a szomszédban lakó férfit, ezért átment hozzájuk. A sértett az ingatlan kapujában először a nagyapával találkozott, illetve a két vádlott közül az unokával, akivel a hangos zene miatt szóváltásba került.
A házból kijött a fiú apja, a másik vádlott, és azonnal agresszívan beszélt a sértettel. Az elkövető meg akarta rúgni és ütni a férfit, aki folyamatosan hátrált, és védekezésképpen arcon ütötte a vádlottat, aki a földre esett. Az eseményekbe beavatkozott a másik vádlott, odament a sértetthez, ököllel megütötte, amitől a sértett a földre került. Ekkor az apa is újból rátámadt a földön fekvő sértettre, többször megrúgta, amikor pedig a sértett felállt, ököllel fejen ütötte.
A fiatalabbik vádlott végül a sértettet belökte egy vízelvezető árokba, ahol apjával együtt tovább ütlegelték és rugdosták.
A sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatalabb és a büntetett előéletű idősebb vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.
