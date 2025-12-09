autópályakamionkatasztrófavédelem

Égő kamion miatt áll a forgalom az M5-ös autópályán

A torlódás már több mint öt kilométeres, és a bámészkodók miatt az ellenkező oldalon is lelassult a haladás.

2025. 12. 09.
Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Hernádnál, ezért a sztráda forgalmát megállították, míg az ellenkező irányban forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem kedden délelőtt.

Inárcs, 2016. április 23. Tûzoltók dolgoznak 2016. április 23-án az M5-ös autópálya inárcsi pihenõjében, ahol kiégett egy 456 üres nitrogénpalackokat szállító kamion. A jármû egy parkolóban állt, amikor a fülkéje kigyulladt és a tûz átterjedt a raktérre is. A kamionban csak a sofõr tartózkodott, aki súlyos, életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. MTI Fotó: Mihádák Zoltán
A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A 48-as kilométernél a dabasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, illetve több szerkocsi is a helyszínre tart.

Az Útinform azt közölte, hogy a torlódás több mint 5 kilométeres. Az ellenkező oldalon is szakaszosan torlódnak a járművek a nézelődés miatt. Aki teheti, a 30-as jelű ócsai csomópontnál hagyja el a pályát!

Borítókép: A közelmúltban szinte ugyanott égett egy kamion a sztrádán – A felvétel a korábbi tűzeset alkalmával készült (Fotó: MTI/Donka Ferenc)


