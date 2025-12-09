Égő kamion miatt áll a forgalom az M5-ös autópályán

Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Hernádnál, ezért a sztráda forgalmát megállították, míg az ellenkező irányban forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem kedden délelőtt.

A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A 48-as kilométernél a dabasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, illetve több szerkocsi is a helyszínre tart.

Az Útinform azt közölte, hogy a torlódás több mint 5 kilométeres. Az ellenkező oldalon is szakaszosan torlódnak a járművek a nézelődés miatt. Aki teheti, a 30-as jelű ócsai csomópontnál hagyja el a pályát!