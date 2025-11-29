autós videóBpiAutósokbaleset

Frontális baleset lett a közlekedési tahóságból Kőbányán + videó

Különös mesével próbála menteni magát a szabálytalan sofőr.

2025. 11. 29. 9:03
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bpiautósok három különböző olvasója három egészen eltérő, de egyaránt veszélyes közlekedési helyzetet rögzített és küldött be a portálnak. Az első eset még szeptember végén történt a 10. kerületben, a Szállás utca 44. előtt. A videón látható, hogy a kék Nissan Micra sofőrje szabálytalankodott azzal, hogy kielőzte a sort a szembe sávban. 

„A kék autó szabálytalanul belénk hajtott, sajnos nem tudtam időben lehúzódni. A mi autónk súlyosan megrongálódott, és a sofőr más járműben is kárt okozott. Hárman utaztunk a kocsiban, köztük két kisgyerek is. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a helyszínre rendőr, mentő és tűzoltó is érkezett. A vétkes Nissan-sofőr először azt állította, hogy azért közlekedett szabálytalanul, mert a felesége hamarosan szülni fog. A helyszínelésnél azonban kiderült, hogy a feleség nem is volt terhes. Végül elismerte, hogy valójában csak ételért sietett” – írta meg a beküldő.

A második felvétel az Erzsébet híd budai hídfőjénél készült. Egy Dacia Duster elsőbbségadás nélkül vágódott be a kamerás autó elé, centiken múlt az ütközés.

A harmadik videó a Margit híd budai felhajtójánál készült. A beküldő, aki éppen taxit vezetett, úgy fogalmazott: „határozottan bekanyarodott velem szembe a buszsávba egy Volkswagen Golf GTI, majd a piroson kitolatva elhajtott.” Szerinte a sofőr valószínűleg már a hídon is szembe közlekedhetett, más magyarázatot nem lát arra, hogyan kerülhetett oda.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekuszítás

Feszültségkeltés inkább, mint érdemi munka

Bánó Attila avatarja

A Tisza-elnök igyekszik megfelelni a háborúpárti Webernek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu