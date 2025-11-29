Frontális baleset lett a közlekedési tahóságból Kőbányán + videó

A Bpiautósok három különböző olvasója három egészen eltérő, de egyaránt veszélyes közlekedési helyzetet rögzített és küldött be a portálnak. Az első eset még szeptember végén történt a 10. kerületben, a Szállás utca 44. előtt. A videón látható, hogy a kék Nissan Micra sofőrje szabálytalankodott azzal, hogy kielőzte a sort a szembe sávban.

„A kék autó szabálytalanul belénk hajtott, sajnos nem tudtam időben lehúzódni. A mi autónk súlyosan megrongálódott, és a sofőr más járműben is kárt okozott. Hárman utaztunk a kocsiban, köztük két kisgyerek is. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a helyszínre rendőr, mentő és tűzoltó is érkezett. A vétkes Nissan-sofőr először azt állította, hogy azért közlekedett szabálytalanul, mert a felesége hamarosan szülni fog. A helyszínelésnél azonban kiderült, hogy a feleség nem is volt terhes. Végül elismerte, hogy valójában csak ételért sietett” – írta meg a beküldő.

A második felvétel az Erzsébet híd budai hídfőjénél készült. Egy Dacia Duster elsőbbségadás nélkül vágódott be a kamerás autó elé, centiken múlt az ütközés.

A harmadik videó a Margit híd budai felhajtójánál készült. A beküldő, aki éppen taxit vezetett, úgy fogalmazott: „határozottan bekanyarodott velem szembe a buszsávba egy Volkswagen Golf GTI, majd a piroson kitolatva elhajtott.” Szerinte a sofőr valószínűleg már a hídon is szembe közlekedhetett, más magyarázatot nem lát arra, hogyan kerülhetett oda.