Pofátlan audisok akcióban: ilyen, amikor a nagy fekete autók leszorítják a kisebbeket + videó

Mindkét esetben segítségnyújtás nélkül továbbhajtott a balesetet előidéző sofőr.

2025. 12. 21. 16:09
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok legújabb videójában két olyan közlekedési eset látható, amelyekben közös, hogy a balesetet kiváltó Audi vezetője megállás nélkül továbbhajtott.

Az első felvétel Budaörsön készült 2025. december 16-án. Az Audi luxusterepjáró sofőrje nem akarta átélni azt a „megalázást”, hogy a külső sávban érkező, gyorsabb Opel Corsa kívülről megelőzi őt, ezért agresszívan ráhúzta a kormányt. Miután érzékelte, hogy nekiment a kisautónak, úgy döntött, hogy elhagyja a helyszínt. A vétlen autós besorolt a balra kanyarodó sávba Budapest felé, és – vélhetően a félelem miatt – nem ment az audis után. „Számon kértem az embert, aki csak játszotta a hülyét, mint aki semmit nem vett észre, azonban amikor megállt egy parkolóban, az első dolga volt, hogy megnézze az Audin keletkezett sérülést jobb oldalt hátul” – írta meg a felvétel beküldője.

A második eset 2025. december 6-án történt Debrecenben, a Füredi úton. Itt az Audi A6 Avant vezetője olyan manővert hajtott végre, amellyel felszorította a mellette haladó járművet a padkára. A vétlen kamerás jármű a padkától defektet kapott. A balesetet okozó Audi ebben az esetben sem állt meg.
 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

