Békésen motorozott a középső sávban, amikor váratlan helyről érkezett a halálos veszély + videó

A gyenge minőség ellenére jól látszik a Kínában rögzített videón, hogy a külső sávban nagy tempóval érkezik egy terepjáró, amelynek hirtelen lassítania kell a kanyarban, mert egy lassabb autó halad előtte. Megcsúszik és azonnal felborul a magas 4×4-es, amikor a szalagkorlátnak csapódik. Már irányíthatatlanul pörög mint egy dobókocka, amikor a motoros mellé ér, tényleg csak a szerencsének köszönhető, hogy nem tapossa halálra.

Hihetetlen látni, ahogy a leszakadó alkatrészek között próbál utat találni a motoros, akit még a kocsi hátulján rögzített pótkerék is eltalál. Sőt, mintha a bukósisakot is egy leszakadó alkatrész tépné le a fejéről.