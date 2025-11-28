autós videómotorosbaleset

Békésen motorozott a középső sávban, amikor váratlan helyről érkezett a halálos veszély + videó

Egy autó hátsó fedélzeti kamerája rögzítette a nem mindennapi balesetet.

2025. 11. 28. 8:48
A gyenge minőség ellenére jól látszik a Kínában rögzített videón, hogy a külső sávban nagy tempóval érkezik egy terepjáró, amelynek hirtelen lassítania kell a kanyarban, mert egy lassabb autó halad előtte. Megcsúszik és azonnal felborul a magas 4×4-es, amikor a szalagkorlátnak csapódik. Már irányíthatatlanul pörög mint egy dobókocka, amikor a motoros mellé ér, tényleg csak a szerencsének köszönhető, hogy nem tapossa halálra. 

Hihetetlen látni, ahogy a leszakadó alkatrészek között próbál utat találni a motoros, akit még a kocsi hátulján rögzített pótkerék is eltalál. Sőt, mintha a bukósisakot is egy leszakadó alkatrész tépné le a fejéről. 

 

