Az életével játszott egy tréleres a komáromi vasúti átjáróban + videó

Nehéz helyzetbe került egy Komárom irányából Kisbér felé tartó, Porschéket szállító szerelvény vezetője: amikor áthajtott a vasúti átjárón, leszakadt a kéttengelyes utánfutó, és részben a sínekre gurulva megállt. Valószínűleg a vonószerkezet nem volt megfelelő állapotban vagy jól rögzítve, és így a nem éppen sima burkolatú átjáróban rekedt a pótkocsi. Sietve érkezett vissza az ellenkező irányból a piros Iveco teherautóval a sofőr, és feltehetően az volt a terve, hogy (mivel megfordulni már nem lett volna ideje) egyszerűen hátramenetben letolja a trélert – és rajta a drága autót – a sínekről, ám addira rég pirosra váltott a jelzés.

Hamarosan rácsukódott a félsorompó az Iveco fülkéjének tetejére, a közelgő veszélyt a kamerás autóból is jelezték a tréleresnek, aki, ha megérkezett volna a vonat, akár az életével is fizethetett volna a manőverért. Ezt belátva, a sorompót letörve végül orral előre kihajtott a 35 éves sofőr, akit később a rendőrség vasúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése elleni bűncselekmény miatt állított elő. De mi lett végül a helyzet megoldása? Mindenki nagy szerencsére a többi autós időben fel tudta hívni a MÁV-ot, és az érkező vonatot még a nyílt pályán meg tudták állítani, a síneken rekedt utánfutót pedig egy másik tréleres vontatta le.