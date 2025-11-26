autós hírtrélervasúti átjáróKomárom

Az életével játszott egy tréleres a komáromi vasúti átjáróban + videó

Leszakadt a síneken az utánfutó, erre a Porsche-szállító gyorsan akart cselekedni – ám lecsukódott a sorompó.

2025. 11. 26. 15:12
Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
Nehéz helyzetbe került egy Komárom irányából Kisbér felé tartó, Porschéket szállító szerelvény vezetője: amikor áthajtott a vasúti átjárón, leszakadt a kéttengelyes utánfutó, és részben a sínekre gurulva megállt. Valószínűleg a vonószerkezet nem volt megfelelő állapotban vagy jól rögzítve, és így a nem éppen sima burkolatú átjáróban rekedt a pótkocsi. Sietve érkezett vissza az ellenkező irányból a piros Iveco teherautóval a sofőr, és feltehetően az volt a terve, hogy (mivel megfordulni már nem lett volna ideje) egyszerűen hátramenetben letolja a trélert – és rajta a drága autót – a sínekről, ám addira rég pirosra váltott a jelzés. 

Hamarosan rácsukódott a félsorompó az Iveco fülkéjének tetejére, a közelgő veszélyt a kamerás autóból is jelezték a tréleresnek, aki, ha megérkezett volna a vonat, akár az életével is fizethetett volna a manőverért. Ezt belátva, a sorompót letörve végül orral előre kihajtott a 35 éves sofőr, akit később a rendőrség vasúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése elleni bűncselekmény miatt állított elő. De mi lett végül a helyzet megoldása? Mindenki nagy szerencsére a többi autós időben fel tudta hívni a MÁV-ot, és az érkező vonatot még a nyílt pályán meg tudták állítani, a síneken rekedt utánfutót pedig egy másik tréleres vontatta le. 

 


 

