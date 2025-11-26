autós videóelsőbbségadás elmulasztásaautós hír

Ott termett előtte a Skoda az országúton, bravúros manőverrel kerülte el a karambolt + videó

Három friss videó bizonyítja, hogy még az elsőbbségadás sem megy a magyar sofőrök egy részének.

2025. 11. 26. 7:49
Forrás: BpiAutósok
Az alábbi videón három balesetveszélyes helyzet látható, amelyeket a Bpiautósok olvasói küldtek be a portálnak. Az első az 5-ös úton, Szegedet elhagyva, a körforgalom után négyszáz méterre történt még október elején. „Röszke felé haladtunk, amikor ez történt. Kb. 85 km/h-s sebességgel haladhattam. Nem sok kellett ahhoz, hogy csúnya vége legyen. Az idő nincs rendesen beállítva a kamerán” – írta meg a felvétel beküldője.

A második felvétel már Csepelen rögzült. „A Corvin úton közlekedtem, amikor a Védgát utcához érve, jobbról meglepően nagy sebességgel érkezett a piros autó, jobbról az elsőbbségadás táblához, majd azt figyelmen kívül hagyva kikanyarodott mindenkit fékezésre kényszerítve, mint ha ez lenne a legtermészetesebb. Fél másodperccel korábban érkezve biztos, hogy összetöri a saját és az én autómat” – fűzte az esethez a beküldő.

Végül a Hungária körúton rögzített egy döbbenetes esetet egy fedélzeti kamera. Amikor a VW Passat a belső sávból sorolt ki a tömött úton a kanyarodósávba, a tanulóvezető bizonyosan megtanulta, hogy a budapesti forgalomban bármi megtörténhet.

 

