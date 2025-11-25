Forgalommal szemben hajtott az autópályán, és kicsit sem zavartatta magát + videó

Szerencsére a szabályosan közlekedő sofőrök, miután észlelték a veszélyt, azonnal kitértek előle, így baleset nem történt, de ez nem a szabálytalan autóson múlt. Ő bizonyára azt hitte, hogy ő a szabályos, és a többiek törnek állandóan az életére.

A rendőrség most is megkapta a felvételeket az utat kezelő MKIF-től. Sőt, a rendőrök állították meg a szabálytalanul haladó kiást.

Érdemes mindenkit emlékeztetni arra, hogy autópályán három dologra számít a legkevésbé a közlekedő:

tolató járműre,

álló járműre,

és forgalommal szemben érkező járműre.

Autópályán indokolatlanul lassítani, megállni, megfordulni, forgalommal szemben haladni nem csak hogy életveszélyes, de tilos is!