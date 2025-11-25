Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

autós videóautós hírM35-ös autópálya

Forgalommal szemben hajtott az autópályán, és kicsit sem zavartatta magát + videó

Nem tudta értelmezni a felhajtóknál lévő behajtani tilos táblát egy autós, ezért rossz irányban hajtott fel az M35-ösre, majd a belső sávban, magabiztosan indult meg a forgalommal szemben.

2025. 11. 25. 8:02
Forrás: MKIF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerencsére a szabályosan közlekedő sofőrök, miután észlelték a veszélyt, azonnal kitértek előle, így baleset nem történt, de ez nem a szabálytalan autóson múlt. Ő bizonyára azt hitte, hogy ő a szabályos, és a többiek törnek állandóan az életére. 

A rendőrség most is megkapta a felvételeket az utat kezelő MKIF-től. Sőt, a rendőrök állították meg a szabálytalanul haladó kiást.

Érdemes mindenkit emlékeztetni arra, hogy autópályán három dologra számít a legkevésbé a közlekedő:

  • tolató járműre,
  • álló járműre,
  • és forgalommal szemben érkező járműre.

 

Autópályán indokolatlanul lassítani, megállni, megfordulni, forgalommal szemben haladni nem csak hogy életveszélyes, de tilos is!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu