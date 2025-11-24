Az árokban végezte a személyautós, miután nem adott elsőbbséget a teherautónak + videó

Kínában rögzítette egy fedélzeti kamera az alábbi balesetet. A nő, aki a fehér autójával indexelés nélkül vágott be a teherautó elé a sávszűkítésnél, nem gondolta, hogy pár pillanat múlva egy mély árokból kell majd kimásznia.

A teherautó sofőrje ugyanis nem lassított, amikor szabálytalanul bevágott elé a személyautó, a két jármű összeért, és természetesen a kisebbik húzta a rövidebbet. Azonnal megpördült a fehér kocsi, és irányíthatatlanul az árokba csúszott. Egyértelmű, hogy a női sofőr hibájából történt a baleset, de a teherautó férfi sofőrjének is volt benne felelőssége, mert csak akkor lassított, amikor már megtörtént az ütközés, pedig biztos, hogy föntről jól átlátta a szituációt.