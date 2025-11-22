Harminc kilométeren át előzgetett egy kamionos az M1-esen, a jogosítványa bánta + videó

November 17-én kora reggel egy szolgálaton kívüli rendőr egy szabálytalanul, tartósan a belső sávban haladó kamionosra lett figyelmes az M1-es autópályán, ahol építkezés zajlik és szűkítettek a sávok. A sofőr a járműszerelvénnyel Budapest felől Győr irányába több mint 30 kilométeren keresztül folyamatosan a belső sávban haladt, és figyelmen kívül hagyta a rá vonatkozó előzési tilalmat. A szabálysértésekről kamerafelvétel készült.

Később a komáromi rendőrök előállították a szabálysértőt. Meghallgatása során a közlekedési szabálysértéseket elismerte. Elmondta, hogy nem mérte fel megfelelő mértékben a cselekmény fokozott veszélyességét, és a tettét megbánta. Végül a sofőrre 130 ezer forint pénzbüntetést szabtak ki, és négy hónapra eltiltották a vezetéstől.