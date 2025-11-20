Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A fellépő védte meg a kukás életét, amikor hátulról belerohantak a kukásautóba + videó

Szerencsére magasabban állt a férfi, mint ahová becsapódott a hátulról érkező Kia.

2025. 11. 20. 14:16
Alighanem lepergett élete filmje a kukásként dolgozó férfi előtt, akit kis híján elgázolt egy figyelmetlen sofőr. A Kia Carenst vezető férfi valószínűleg nem az utat nézte vagy pedig teljesen elvakította a szemből sütő nap, mert fékezés nélkül hajtott bele a kukásautóba, amelyen ott állt a sértett is, ráadásul háttal az autónak, így felkészülni sem volt lehetősége az ütközésre. 

A kukás a kezdeti ijedtségből felocsúdva ököllel ütni kezdte a Kia szélvédőjét dühében. Remélhetőleg nem szenvedett maradandó sérüléseket.

 

