Gördülő luxuslakosztály, amely mindenen átcsörtet

A luxus-Unimoghoz képest egy Mercedes-AMG G osztály kicsi, fapados, gyenge, és terepen is ügyetlen.

2025. 12. 22. 11:51
Unimog U 4023
Az Unimog ebben a hónapban ünnepli 80. születésnapját, és ennek alkalmából a tulajdonos Mercedes átalakította át a cég univerzális haszongépjárművét, a népszerű U 4023-as típust. A Hellgeth Engineeringgel együttműködve 

egy olyan egyedi építésű jármű jött létre, amely luxusautó és kőkemény terepjáró is egyben.

Az Unimog márkától elvárt extrém terepjáró képességről az extra nagy hasmagasságot lehetővé tevő portáltengelyek, a masszív létraalváz, a kapcsolható összkerékhajtás és a három zárható differenciálmű gondoskodnak.

A sorozatgyártású 4023-ashoz képest a legnagyobb változás az új, 7,7 literes hathengeres dízelmotor, amely a régi, 5,1 literes, 231 lóerős, 900 Nm nyomatékú soros négyhengerest váltja fel. Az OM 936 kódnevű erőforrás egy mozdonynak is becsületére válna, ugyanis 

300 lóerőt és kb. 1400 Nm-t képes a kerekekre küldeni.

A Mercedes állítása szerint az új hajtáslánc a korábbinál nagyobb tapadást és simább sebességváltásokat biztosít, miközben a teherautó legendás terepjáró képességei nem romlottak.

Úgy néz ki a luxus-Unimog, mintha egy szponzormatricák nélküli Dakar versenykamiont látnánk. Számos új kiegészítővel és finomítással rendelkezik az egy példányban létező jármű, beleértve az átdolgozott hűtőrácsot, lökhárítót és oldalsó küszöbelemeket, valamint az egyedi platópaneleket. A mattszürke festés, a 20 colos Beadlock kerekek és az egyedi LED-es fényszórócsomag szintén modern megjelenést kölcsönöznek a 4023-asnak. A hagyományos visszapillantó tükröket digitális kamerákkal és monitorokkal helyettesítik, ami a Mercedes szerint mind terepen, mind a szűk városi térben hasznos.

Kiváló minőségű bőrülések, kontrasztos varrások, LED-es hangulatvilágítás és bőr padlószőnyegek találhatók a négyszemélyes kabinban, amely szürreális keveréke a luxusnak és a praktikumnak – mintha egy ötcsillagos szálloda egyik szobáját rögzítették volna egy hegyi mentőautó platójára.

Az alaposan feljavított Unimog nem csupán stílusgyakorlat a Mercedes részéről. Az egy példányban létező modellt jövőre egy fontos ügyfél teszteli majd, hogy valós adatokat gyűjtsenek a lehetséges jövőbeli fejlesztésekhez. Ha a Mercedes Trucks úgy ítéli meg, hogy lenne rá kereslet, ez a luxuskivitelű Unimog 4023-as később akár gyártásba is kerülhet.

