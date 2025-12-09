Az idei év egyik legnépszerűbb TikTok-sztárja is fellép a Szigeten

Az újra magyar kézbe került Szigeten színesedik a program, bővül a műfaji skála, mind ízlésben, mind korosztályban ismét szélesebb rétegeket szeretnének megszólítani. Bár a zenekarok lekötésével az ismert okok miatt sokat csúsztak a szervezők, mégis mintegy negyven név van már a tarsolyban – szerepel a Sziget közleményében.

A jövő évi Szigeten a Florence + The Machine is fellép (Forrás: Rolling Stone)

Úgy tűnik, sikerült behoznunk a lemaradást. Kicsit tartottunk attól, hogy a kényszerű leállás alatt elcsábítják azokat a fellépőket, akikkel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, de úgy látszik, hogy a Sziget továbbra is olyan fontos hely a számukra, hogy sokan fenntartották nekünk a ceruzával beírt dátumot

– idézte Gerendai Károlyt, a Sziget régi-új tulajdonosát a kommüniké.

Sziget 2026: Új felfedezettek és nagy visszatérők

Az alapító elmondta: hosszú távú céljuk, hogy az erős zenei felhozatal mellett a nem zenei programok sokszínűsége, az unikális látványvilág és a nyaralásélményt erősítő, minőségi szolgáltatások is ide vonzzák a látogatókat. – Azzal tudtunk a kifejezetten erős nemzetközi fesztiválmezőnyben egy kis országból mégis kiemelkedni, hogy nem a megszokott modellt kínáltuk, hanem hogy mások, színesebbek és élménydúsabbak vagyunk, mint a többiek. Ezt szeretnénk újra megerősíteni – tette hozzá.

A most bejelentett első sztárfellépők közül kiemelkedik a Twenty One Pilots, amely visszatér a fesztivál nagyszínpadára, és új anyagát is be fogja mutatni. A listán ott van a Florence + The Machine, amely utoljára 2023-ban lépett fel a Szigeten, hatalmas érdeklődés mellett. Idén októberben – három év után – a csapat kiadta hatodik stúdióalbumát, amelyet lelkesen fogadott a nemzetközi kritikus szakma. A csapat szinte minden jelentős fesztiválon főzenekarként lép fel jövő nyáron.

Szintén jön a Szigetre az idei év egyik nagy felfedezettje, SOMBR. Az énekest első albuma nyomán a jövő évi Grammy-díjátadóra is jelölték.

Négy év után jön újra az óbudai fesztiválra Lewis Capaldi, aki betegsége miatt egy időre felhagyott a koncertezéssel, idén azonban újra színpadra állt. Érkezik a Tomora, egy új zenei projekt, amely Tom Rowlands (Chemical Brothers) és a norvég énekesnő, Aurora közös munkája. Szintén a fellépők között lesz Dijon, az amerikai énekes-dalszerző, lemezproducer, színész és multiinstrumentalista, aki Justin Bieber legújabb lemezén is közreműködött. Az Underworld már húsz évvel ezelőtt nagy sikerrel játszott a Sziget nagyszínpadán: a himnuszszerű slágerekről ismert formáció évtizedek óta alakítja az elektronikus zene világát. Ugyancsak nagy visszatérő lesz az egyik leghíresebb skót rockzenekar, a Biffy Clyro.