Gerendai KárolySziget fesztiválFővárosi Közgyűlés

Eldőlt a Sziget sorsa, itt fogják megtartani a 2026-os fesztivált

A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek a Hajógyári-sziget érintett részét a fesztivál idejére – közölte Vető Viktória sajtófőnök szerdán az MTI-vel.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 8:08
Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 7-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 7-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Sziget Szervezőiroda üdvözölte a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, amely szerint a következő tíz évben a fesztivál idejére bérbe adják számukra a Hajógyári-sziget érintett területét. A szervezők közleménye szerint ez a hosszú távú megállapodás végre stabil alapot teremt a fesztivál működéséhez, és lehetővé teszi, hogy a Sziget továbbra is Európa meghatározó könnyűzenei és kulturális eseményei között maradjon. Mint írták, a hosszabb távú tervezhetőség az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a fesztivál költségvetése, infrastrukturális beruházásai és nemzetközi fellépői szerződtetése kiszámítható keretek között történhessen.

Grendai Károly, a Sziget egykori kitalálója idén tért vissza a főszervezői teendőkhöz (Forrás: MTI)

Sziget Fesztivál 2026

Az elmúlt hónapokban a Sziget jövője bizonytalanná vált, részben azért, mert a korábbi tulajdonosi struktúra megváltozott: a külföldi befektetők kivonultak, a szervezés pedig újra nagyrészt hazai kézbe került. Emellett a fesztivál és a főváros viszonya sem volt felhőtlen; többször is úgy tűnt, hogy nem sikerül időben megállapodni a közterület-használatról. Ez nemcsak a 2026-os fesztivált, hanem a teljes hazai fesztiválpiacot is bizonytalanságban tartotta, hiszen rengeteg alvállalkozó, technikai cég, vendéglátó és szolgáltató függ attól, hogy a Sziget milyen formában valósul meg.

A mostani döntés azonban egyértelmű jelzést küld: Budapest hosszabb távon is számol a Szigettel, és partnerként tekint a fesztiválra. 

A szervezők már dolgoznak a 2026-os kiadáson, és ígéreteik szerint heteken belül megkezdik a fellépők bejelentését is, egy új stratégiai irányvonal mentén. 

A hosszú távú bérleti szerződésnek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a fesztivál visszaépítse korábbi nemzetközi súlyát, amely az elmúlt években több területen is megingott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu