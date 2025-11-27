Eldőlt a Sziget sorsa, itt fogják megtartani a 2026-os fesztivált

A Sziget Szervezőiroda üdvözölte a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, amely szerint a következő tíz évben a fesztivál idejére bérbe adják számukra a Hajógyári-sziget érintett területét. A szervezők közleménye szerint ez a hosszú távú megállapodás végre stabil alapot teremt a fesztivál működéséhez, és lehetővé teszi, hogy a Sziget továbbra is Európa meghatározó könnyűzenei és kulturális eseményei között maradjon. Mint írták, a hosszabb távú tervezhetőség az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a fesztivál költségvetése, infrastrukturális beruházásai és nemzetközi fellépői szerződtetése kiszámítható keretek között történhessen.

Grendai Károly, a Sziget egykori kitalálója idén tért vissza a főszervezői teendőkhöz (Forrás: MTI)

Sziget Fesztivál 2026

Az elmúlt hónapokban a Sziget jövője bizonytalanná vált, részben azért, mert a korábbi tulajdonosi struktúra megváltozott: a külföldi befektetők kivonultak, a szervezés pedig újra nagyrészt hazai kézbe került. Emellett a fesztivál és a főváros viszonya sem volt felhőtlen; többször is úgy tűnt, hogy nem sikerül időben megállapodni a közterület-használatról. Ez nemcsak a 2026-os fesztivált, hanem a teljes hazai fesztiválpiacot is bizonytalanságban tartotta, hiszen rengeteg alvállalkozó, technikai cég, vendéglátó és szolgáltató függ attól, hogy a Sziget milyen formában valósul meg.

A mostani döntés azonban egyértelmű jelzést küld: Budapest hosszabb távon is számol a Szigettel, és partnerként tekint a fesztiválra.

A szervezők már dolgoznak a 2026-os kiadáson, és ígéreteik szerint heteken belül megkezdik a fellépők bejelentését is, egy új stratégiai irányvonal mentén.

A hosszú távú bérleti szerződésnek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a fesztivál visszaépítse korábbi nemzetközi súlyát, amely az elmúlt években több területen is megingott.