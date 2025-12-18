Mindenáron pénzt akart szerezni a bulinegyedben, és tényleg mindent meg is tett érte + videó

A vádirat lényege szerint a férfi tavalyelőtt május 4-én meglátott a VII. kerületben egy ittas és zaklatott lelkiállapotban lévő norvég turistát, és elhatározta, hogy pénzt szerez tőle.

Kétszázezer forintért bódítószert is ígért neki, ezért elkísérte a külföldit egy közeli ATM-hez. Amikor az automata kiadta a pénzt, a vádlott a sértett és az automata közé lépett, és megpróbálta ellökni a sértettet azért, hogy a pénzt elvegye. Dulakodni kezdtek, a vádlott bántalmazta a férfit, eközben mindketten a földre kerültek. A vádlottnak sikerült a pénzt elvennie, de a sértett megpróbálta azt visszaszerezni.