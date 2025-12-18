pénzbulinegyedkifosztás

Mindenáron pénzt akart szerezni a bulinegyedben, és tényleg mindent meg is tett érte + videó

Vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott egy 30 éves férfival szemben a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség. Az elkövető a bulinegyedben pénzt akart szerezni mindenáron, rabolt és kifosztott egy férfit.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 18. 15:35
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A vádirat lényege szerint a férfi tavalyelőtt május 4-én meglátott a VII. kerületben egy ittas és zaklatott lelkiállapotban lévő norvég turistát, és elhatározta, hogy pénzt szerez tőle. 

Kétszázezer forintért bódítószert is ígért neki, ezért elkísérte a külföldit egy közeli ATM-hez. Amikor az automata kiadta a pénzt, a vádlott a sértett és az automata közé lépett, és megpróbálta ellökni a sértettet azért, hogy a pénzt elvegye. Dulakodni kezdtek, a vádlott bántalmazta a férfit, eközben mindketten a földre kerültek. A vádlottnak sikerült a pénzt elvennie, de a sértett megpróbálta azt visszaszerezni. 

Miután felállva tovább küzdöttek, a vádlott elővett egy kést, amivel fenyegette a férfit. A támadásnak végül járókelők vetettek végett. A vádlott ekkor a pénz töredékét odaadta a sértettnek, a nagy részével azonban elmenekült.

Három nappal később megint pénzt akart szerezni a férfi, így hajnalban megismerkedett egy ittas férfival. Ismeretlen női társával úgy csináltak, mintha segíteni akartak volna a magatehetetlen férfinak, miközben a vádlott kivette a sértett zsebéből az irattartóját. Abban azonban nem volt pénz, így később eldobta. Valaki megtalálta, leadta egy szórakozóhelyen, így visszakerült a sértetthez.

A rendőrök napokon belül azonosították és elfogták a vádlottat. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a férfit felfegyverkezve elkövetett rablással, kifosztással és közokirattal visszaéléssel vádolta meg vádiratában, és vele szemben börtönbüntetést, valamint korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozta.

A videófelvételen az látható, hogy a vádlott segítséget színlelve kiveszi a sértett zsebéből az irattartóját.

 

