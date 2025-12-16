idezojelek
De most komolyan: kik ezek?

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

2025. 12. 16.
Fotó: Balogh Zoltán
Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent, illetve nem: nem törölnék el, mert egyszerűen fogalmuk sincs semmiről. Ezek a fekete lyuk. Beléjük hullik és nyomtalanul eltűnik minden. Janus Pannoniustól Aranyon és Petőfin át Babitsig és József Attiláig a költészetünk, Mikszáthtól és Jókaitól kezdve Móriczon, Krúdyn, Szerb Antalon és Kosztolányin át Szabó Dezsőig, Nyírőig és Hajnóczi Péterig az irodalmunk.

De eltűnik ott Goethe és Thomas Mann is, Madáchról nem is beszélve.

Ahogy el Muhi, Világos, Arad és '56 is.

Nem marad ott semmi, csak napi tíz 30 másodperces tik-tok videó. No és a teljes sötétség és üresség megingathatatlan öntudata.

De nem lehet mind ilyen. Ugye nem? Mert ha igen, akkor vége mindennek. 

Képzeljük el, ha csak azok maradnának, akik szerint olyan nincs is, hogy magyar.

Inkább ne képzeljük el.

Mert akkor az Adventnek sincs semmi értelme...

https://magyarnemzet.hu/belfold/2025/12/tisza-part-pankotai-lili-magyarok-gyalazas-deak-daniel

