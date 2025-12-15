Így gyalázták a magyarokat a tiszások + videó

„Ismét bemutatkoztak a tiszások!” – írta Facebook-oldalán közzétett videójához kommentárként Deák Dániel.

Pankotai Lili Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A videóban, amely Magyar Péter hétvégi tüntetésén készült, két vérbeli Tisza-szimpatizáns is megszólal, elsőként Pankotai Lili, aki egyenesen azt mondja, hogy

„Mocskosul igénytelen ország vagyunk”.

Majd arról értekezik becsmérlően, hogy szerinte mire van igénye ennek az országnak: „szja-mentességre, rezsicsökkentésre, egy szóban kifejezve egzisztenciára, pénzre van igénye”.

Egy másik Magyar Péter-rajongó ennél is tovább ment: arról beszélt, hogy szerinte a magyarok nem is léteznek.

Senki sem magyar, senki sem, tehát itt, amikor itt voltak a mongolok, a fél országot azt megölték, utána a törökök. Szerencsére behívták a németeket, behívták a zsidókat, a cigányokat, a szlovákokat. Ez a város is, nem a magyarok építették fel, hanem közösen, Európa, Európa építette fel

– hangoztatja.

– Ahogy látom, a történelem nem igazán erőssége a tiszás hölgynek. A zsidó honfitársaink például a német megszállásnak nem igazán örültek – kommentálta a tiszás hölgy meredek eszmefuttatását Deák Dániel. Hozzátette: a történelem mellett mást sem igazán szeret a hölgy, hülyeségnek nevezi az etikát és a hittant. Azt is elmondja, hogy szerinte nem Brüsszel a szemét, hanem „igenis az Orbán az”.

„Ne is próbálkozz észérvekkel, azzal nem fogod meggyőzni őket” – vonta le a konzekvenciát az elemző.